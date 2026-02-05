Đốt pháo trái phép ngày Tết bị phạt bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tình trạng mua bán, sử dụng pháo trái phép vẫn diễn ra ở nhiều nơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và vi phạm pháp luật. Không ít người thắc mắc, đốt pháo trái phép ngày Tết sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền, có bị xử lý hình sự hay không?

Theo quy định hiện hành, việc quản lý, sử dụng pháo được điều chỉnh bởi Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định này chỉ cho phép cá nhân, tổ chức được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị… và phải mua tại các doanh nghiệp được Bộ Quốc phòng cấp phép. Mọi hành vi đốt pháo nổ, pháo tự chế hoặc pháo không rõ nguồn gốc đều bị coi là trái phép.

Các hành vi tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo đều có thể bị xử phạt nặng theo quy định pháp luật.

Về mức xử phạt hành chính, theo khoản 2 Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi sử dụng trái phép các loại pháo sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Trường hợp mua bán, vận chuyển pháo trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, kèm theo các biện pháp xử lý bổ sung theo quy định.

Đáng lưu ý, nếu hành vi đốt, tàng trữ, vận chuyển hoặc buôn bán pháo nổ trái phép đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 190 hoặc Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; trường hợp phạm tội có tính chất nghiêm trọng, mức phạt tù có thể lên đến 5 năm hoặc cao hơn tùy hành vi và hậu quả gây ra.

Như vậy, trong dịp Tết, người dân cần đặc biệt lưu ý chỉ sử dụng pháo hoa đúng quy định, mua tại các đơn vị được phép và tuyệt đối không đốt pháo nổ trái phép. Việc vi phạm không chỉ bị xử phạt tiền ở mức cao mà còn có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng lâu dài đến bản thân và gia đình.