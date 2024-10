‘Đột phá tư duy’ - cơn sốt Visual Thinking chinh phục học sinh Gen Z

(VTC News) -

Lễ ra mắt "Đột phá tư duy" thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh

Không chỉ gây sốt trên mạng xã hội, "Đột phá tư duy" chứng tỏ sức hút mạnh mẽ ngay tại sự kiện ra mắt. Rất nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên đã đến tham dự, tạo nên một không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng. Buổi lễ ra mắt không chỉ là dịp để giới thiệu bộ sách mà còn là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập và trải nghiệm phương pháp Visual Thinking độc đáo.

Buổi lễ ra mắt sách “Đột phá tư duy” WinBook với các khách mời và đông đảo sự có mặt của các phụ huynh và các em học sinh.

Có thể thấy, "Đột phá tư duy" đã chạm đến trái tim của cộng đồng học sinh và phụ huynh, hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho nền giáo dục.

MC Diệp Chi tiết lộ bí quyết học tập hiệu quả cho con gái

Sự kiện ra mắt thêm phần đặc biệt với sự xuất hiện của MC Diệp Chi cùng con gái An Nhiên. Là một người mẹ hiện đại, Diệp Chi luôn quan tâm đến việc nuôi dưỡng niềm đam mê học tập cho con. Chị chia sẻ: "Tôi luôn khuyến khích An Nhiên tự do khám phá, tự quyết định trong việc học”.

Khi nhắc đến cuốn sách, chị chia sẻ: “Sách được thiết kế đẹp, chỉn chu, giấy mỏng nhẹ với khổ in lớn và dễ đọc, mực in màu sắc nét. Ấn tượng nhất là cách trình bày rất logic, có chủ đích được tính toán kỹ càng cho từng bài học, từng dạng bài tập, trải đều hầu hết tất cả các môn, đặc biệt là những môn đòi hỏi phải ghi nhớ lượng thông tin lớn, cần độ chính xác cao như lịch sử, địa lý.

Sau mỗi bài học đều có câu hỏi đa dạng để học sinh tự luyện, sách còn gợi ra những hướng suy nghĩ mới để các em học cách tư duy chủ động và sáng tạo”.

2 mẹ con nữ MC chia sẻ rất nhiều sau một thời gian đồng hành cùng cuốn sách “Đột phá tư duy”.

Chuyên gia khẳng định sức mạnh của Visual Thinking

Thạc sĩ Lê Việt Hoàng, giáo viên trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng góp mặt tại sự kiện và có những chia sẻ thú vị về phương pháp Visual Thinking. Theo thầy Hoàng, "Visual Thinking kích thích não bộ hoạt động hiệu quả hơn, giúp học sinh ghi nhớ và hiểu kiến thức một cách nhanh chóng".

Thạc sĩ Lê Việt Hoàng chia sẻ, giải đáp các thắc mắc về học tập của phụ huynh và các em học sinh.

Thầy Hoàng cũng đánh giá cao "Đột phá tư duy": "Cuốn sách này đáp ứng tốt hai điều: thứ nhất là đem đến cảm xúc và hứng thú học tập cho học sinh, và thứ hai là đảm bảo chất lượng chuyên môn của môn học. Với hai điều ấy, tôi tin học sinh sẽ có đủ nền tảng để khám phá tất cả những kiến thức các em cần trang bị".

"Đột phá tư duy" - người bạn đồng hành lý tưởng của học sinh Gen Z

Quên đi những cuốn sách tham khảo dày đặc chữ và kiến thức khô khan, "Đột phá tư duy" mang đến một trải nghiệm học tập hoàn toàn mới với phương pháp Visual Thinking.

Cuốn sách để lại rất nhiều ấn tượng trong mắt các vị khách đến dự buổi lễ ra mắt sách.

- Phương pháp học tập đột phá: "Đột phá tư duy" không chỉ đưa ra lời giải mà còn hướng dẫn phương pháp tư duy từng bước, giúp học sinh hiểu rõ bản chất, nắm vững kiến thức cốt lõi và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Tối ưu hóa việc ghi nhớ: Hình ảnh minh họa sinh động cùng sơ đồ tư duy logic giúp kiến thức trở nên trực quan. Kích thích đồng thời hai bán cầu não, giúp in sâu kiến thức một cách tự nhiên.

- Tự kiểm tra, đánh giá hiệu quả: Phần đánh giá nhanh với các dạng bài tập đa dạng giúp học sinh nhận biết lỗ hổng kiến thức, từ đó ôn tập và bổ sung kịp thời.

Với những ưu điểm vượt trội, "Đột phá tư duy" hứa hẹn sẽ "làm mưa làm gió" trên thị trường sách tham khảo và trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của thế hệ học sinh Gen Z.

Đọc thử cuốn sách miễn phí: https://dotphatuduy.winbook.vn/