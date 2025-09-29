Động thổ mỏ cát Đông Bắc A hơn 5,3 triệu m3 ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Mới đây, tại khu vực bến Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thương mại Đông Bắc A đã tổ chức lễ động thổ, chính thức chuẩn bị đưa mỏ cát làm vật liệu san lấp vào khai thác.

Đây là sự kiện quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Khu vực mỏ cát Đông Bắc A.

Theo các tài liệu được cung cấp, mỏ cát này được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 767/GP-UBND vào ngày 24/3/2023. Giấy phép cho phép Công ty Đông Bắc A khai thác cát san lấp tại khu vực thuộc khu Bình Ngọc, phường Móng Cái 1. Tổng trữ lượng được phép khai thác là 3.508.443 m³ với công suất khai thác 700.000 m³/năm.

Trước khi tiến hành lễ động thổ, Công ty Đông Bắc A đã nghiêm túc hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý liên quan. Cụ thể, qua các biên lai nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, công ty đã thực hiện các khoản nộp thuế, phí, và các nghĩa vụ khác với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Một số khoản tiêu biểu bao gồm: Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 25.765.969.439 đồng, Tiền nộp theo Quyết định giao khu vực biển: 175.157.260 đồng.

Việc hoàn tất các nghĩa vụ tài chính này thể hiện sự tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động khai thác bền vững.

Mỏ cát Đông Bắc A đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giải quyết đáng kể tình trạng thiếu hụt vật liệu san lấp hiện nay. Đây là vấn đề nan giải đã ảnh hưởng đến nhiều dự án xây dựng, đặc biệt là các công trình hạ tầng quy mô lớn trên địa bàn. Điển hình là dự án cảng Quốc tế Vạn Ninh, một công trình trọng điểm của tỉnh, sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ nguồn cung ổn định và hợp pháp này.