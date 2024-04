Động thái đặc biệt của HLV Kiatisak với trò cưng Chanathip

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, HLV Kiatisak đăng tải loạt ảnh về buổi gặp gỡ của ông và tiền vệ Chanathip Songkrasin. Ngôi sao của đội tuyển Thái Lan tặng ông thầy cũ chiếc áo thi đấu của CLB BG Pathum United. Ngược lại, nhà cầm quân này cũng dành tặng cho Chanathip chiếc áo thi đấu của CLB Công an Hà Nội.

Tất nhiên, đây chỉ là những món quà lưu niệm mà đôi bên dành cho nhau. Nhưng tấm ảnh mà HLV Kiatisak tặng áo đấu cho Chanathip vẫn nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ. Nhiều người mong muốn CLB Công an Hà Nội sẽ chiêu mộ được một ngôi sao của bóng đá Thái Lan.

HLV Kiatisak tặng áo cho Chanathip Songkrasin.

Trước đó, truyền thông xứ chùa vàng tin rằng đương kim vô địch V.League đã có liên hệ với hậu vệ trái Theerathon Bunmathan - đội trưởng đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội đã có Đoàn Văn Hậu, Hà Văn Phương và Hoàng Văn Toản ở vị trí này.

Nếu có được một tiền vệ tấn công chất lượng như Chanathip Songkrasin, sức mạnh của CLB Công an Hà Nội sẽ được cải thiện đáng kể. Ngôi sao sinh năm 1994 được định giá lên đến 1 triệu euro (27 tỷ đồng) kèm mức lương thuộc diện cao nhất Thai League 1. Do đó, muốn chiêu mộ được Chanathip, CLB Công an Hà Nội sẽ phải chuẩn bị nguồn lực lớn về tài chính.

BG Pathum United - đội bóng chủ quản của Chanathip cũng được xem là "đại gia" của bóng đá Thái Lan. Các ngoại binh của họ đều có giá "trên trời" và đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia Thái Lan.

Nhiều tin đồn cho rằng BG Pathum United có ý định chiêu mộ Nguyễn Hoàng Đức với mức lương 20.000 USD/tháng. Đội bóng này từng thực hiện thương vụ chuyển nhượng đặc biệt với CLB Đông Á Thanh Hóa đầu mùa giải 2023.

BG Pathum United bán tiền đạo Paulo Conrado cho đội bóng xứ Thanh sau nửa mùa giải sử dụng ngôi sao người Brazil. Paulo Conrado góp công lớn vào thành tích đứng thứ 4 V.League và vô địch cúp Quốc gia của CLB Thanh Hóa. Đây là thương vụ chuyển nhượng trực tiếp hiếm hoi giữa đội bóng của Thái Lan và Việt Nam.