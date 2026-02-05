Đồng hồ đếm ngược tập 3: Thành phát hiện người yêu bỏ nhà theo bạn thân

(VTC News) -

Trích đoạn "Đồng hồ đếm ngược" tập 3.

Ở tập trước, Thành (Thanh Sơn) hạnh phúc khi được đạo diễn tin tưởng giao vai nam chính trong bộ phim truyền hình mới. Tuy nhiên, dự án bất ngờ thay đổi chủ sở hữu sau một vụ sáp nhập. Người mới tiếp quản quyết định thay thế toàn bộ dàn diễn viên, chọn một ca sĩ tên tuổi để thế chỗ của Thành.

Bên cạnh đó, bạn gái Thành là Minh Anh (Yến My) cũng đón nhận tin buồn khi dự án múa cũng bị hủy bỏ với lý do tương tự. Sự thay đổi cơ cấu tổ chức khiến những kỳ vọng về một trang mới trong cuộc đời của cả hai hoàn toàn sụp đổ, đẩy họ vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi chủ nhà yêu cầu Thành và bạn gái phải thanh toán tiền thuê nhà 6 tháng một lần thay vì từng tháng như trước. Để có tiền trang trải, Thành buộc phải chấp nhận làm công việc phục vụ tại quán bar. Đáng chú ý, công việc không đơn thuần là diễn trò hề như anh lầm tưởng mà thực chất là phục vụ nhu cầu giải trí của những phụ nữ lớn tuổi. Cầm xấp tiền kiếm được bằng sự tủi nhục, Thành bật khóc trong bế tắc.

Lúc bế tắc nhất, Chiến (Bình An) đề nghị Thành tham gia vào một dự án kinh doanh mới với lời hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp. Để tham gia, Thành cần một khoản vốn góp đáng kể. Ý định thực hiện một cú "chơi lớn" để thoát nghèo bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí anh.

Thành bất ngờ khi bạn gái lẳng lặng bỏ nhà đi.

Trong Đồng hồ đếm ngược tập 3, Thành "tất tay" đưa cho Chiến số tiền 1 tỷ để đầu tư với hy vọng có thể đổi đời. Theo lời Thành, đây là tất cả số tiền tích góp của anh, mẹ và bạn gái. Trước kỳ vọng của Thành, Chiến nói "sau bao nhiêu năm giờ mới thấy Thành máu chiến một lần".

Chiến cũng một mực khẳng định Thành yên tâm vì vụ nào ngon nhất mới giới thiệu cho bạn. Chỉ cần đầu tư theo Chiến là có thể thành công.

Kết quả sau đó ra sao chưa rõ nhưng bất ngờ xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi khi trở về phòng trọ. Điều gây sốc hơn chính là việc chủ nhà trọ tới hỏi về việc bao giờ anh sẽ dọn nhà đi. Trước thắc mắc của Thành, chủ nhà trọ đã đưa ra đoạn video ghi lại cảnh Minh Anh đã lẳng lặng xách vali rời nhà trọ. Đáng chú ý người đồng hành cùng cô chính là Chiến - cậu bạn thân của Thành. Cả hai thậm chí còn ôm nhau thắm thiết. Quá sốc vì việc này, Thành ra đường đi lang thang đầy tâm trạng.

Ở một diễn biến khác, Thành tiếp tục đụng mặt cô gái lạ mới chuyển đến cạnh phòng trọ. Nhân vật này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều xáo trộn cho cuộc sống của Thành trong những tập tiếp theo.

Tập 3 của bộ phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 5/2 trên kênh VTV3.