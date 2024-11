Đóng điện, vận hành hàng loạt công trình lưới điện 110kV trọng điểm phía Nam

(VTC News) -

Từ ngày 21-31/10, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành 8 công trình lưới điện 110kV cấp bách, trọng điểm trên địa bàn các tỉnh Long An, Bình Thuận, Ninh Thuận, Trà Vinh, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của các địa phương.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (thứ 5 từ trái sang) động viên lực lượng tham gia đóng điện Công trình Phân pha dây dẫn Đường dây 110kV 2 mạch Sóc Trăng 2 - Sóc Trăng từ AC240 thành 2xAC2.

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam, EVNSPC dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình lưới điện, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân trên địa bàn quản lý.

Công trình lộ ra 110kV trạm 220kV An Phước - Đồng Nai đóng điện vào ngày 21/10.

Trong quá trình triển khai các dự án, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện thời tiết bất lợi; việc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng kéo dài; đặc biệt là các vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Song với sự chỉ đạo sát sao, tinh thần làm việc không có ngày nghỉ của lãnh đạo EVNSPC và các đơn vị thành viên; sự nỗ lực của CBCNV làm công tác đầu tư xây dựng trong toàn EVNSPC và các nhà thầu trong việc tổ chức lao động hợp lý, tăng ca, tăng kíp; sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương, nhiều công trình đã triển khai đạt và vượt tiến độ đề ra, đóng điện thành công và đi vào vận hành.

Hai ngăn lộ ra 110kV Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo, tỉnh Bình Thuận đã đóng điện thành công.

Riêng trong 3 ngày cuối tháng 10/2024 (từ 29-31/10/2024), EVNSPC đóng điện thành công, đưa vào vận hành 4 công trình lưới điện trọng điểm, cấp bách, góp phần quan trọng trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 31/10, Công trình Lộ ra 110kV Trạm biến áp 220kV Bến Lức (Long An) được đóng điện thành công. Với tổng vốn đầu tư hơn 94 tỷ đồng, đây là một trong những dự án quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và tăng cường năng lực truyền tải điện cho khu vực Bến Lức và các vùng lân cận, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn bàn tỉnh Long An ngày càng tăng cao.

Thi công nước rút chuẩn bị hoàn thành, đóng điện công trình Các lộ ra 110kV Trạm 220kV Bến Lức, tỉnh Long An.

Khi đi vào vận hành, Công trình sẽ chống quá tải cho Trạm biến áp 220kV Long An và Phú Lâm; thực hiện cấp điện cho các trạm 110kV trên địa bàn huyện Bến Lức như Chungshing, Formosa, các Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Rạch Chanh và Long Hiệp; đồng thời, giảm thiểu nguy cơ quá tải điện trong các tháng cao điểm mùa khô; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh Long An.

Đóng điện thành công Công trình Lộ 110kV Trạm biến áp 220kV Bến Lức, tỉnh Long An khuya ngày 31/10.

Cùng ngày, EVNSPC cũng đóng điện thành công dự án Đường dây 110kV đấu nối sau trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo, tỉnh Bình Thuận.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng, khi đi vào vận hành sẽ góp phần giải tỏa các nhà máy điện năng lượng tái tạo trong khu vực; tăng cường nguồn cung cấp điện từ Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo cho khu vực tỉnh Bình Thuận, đảm bảo nhu cầu phát triển phụ tải điện và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đáp ứng nhu cầu cấp điện trong khu vực theo tiêu chí N-1.

Trước đó, ngày 30/10, công trình Trạm biến áp (TBA) 110kV khu công nghiệp Du Long và đường dây đấu nối, tỉnh Ninh Thuận đóng điện thành công, đưa vào vận hành. Công trình có tổng mức đầu tư 91 tỷ đồng, có quy mô đầu tư 2 máy biến áp với dung lượng 2x40MVA, giai đoạn này lắp 01 máy biến áp 1x40MVA, dự trù quy mô công suất 2x63MVA trong tương lai; chiều dài đường dây đấu nối là 33,5m,.

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC ông Lâm Xuân Tuấn (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo công tác đóng điện Công trình Trạm biến áp (TBA) 110kV khu công nghiệp Du Long và đường dây đấu nối, tỉnh Ninh Thuận.

Công trình đưa vào vận hành đảm bảo tăng cường cấp điện cho phụ tải tập trung của khu công nghiệp Du Long, các phụ tải quan trọng huyện Thuận Bắc như Nhà máy Xi măng Luks, khu du lịch biển Bình Tiên, khu du lịch Vĩnh Hy và phụ tải khu vực lân cận huyện Thuận Bắc; đồng thời góp phần chống quá tải các Trạm biến áp 110kV Ninh Hải, Tháp Chàm hiện hữu, hoàn thiện kết lưới 110kV, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy và an toàn cung cấp điện cho khu vực.

Ngày 29/10, Công ty Điện lực Trà Vinh cũng đóng điện thành công đưa vào vận hành máy biến áp số 2 Trạm biến áp 110kV Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) thuộc công trình “Lắp máy biến áp T2-40 MVA trạm biến áp 110kV Cầu Ngang”, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch. Công trình có tổng mức đầu tư gần 24 tỷ đồng. Mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, song với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVNSPC, sự nỗ lực, trách nhiệm cao cùng sự phối hợp tốt giữa Công ty Điện lực Trà Vinh cùng các đơn vị liên quan, Dự án đã về đích vượt tiến độ 2 tháng.

Việc đưa vào vận hành máy biến áp số 2, Trạm biến áp 110kV Cầu Ngang hoàn thành có ý nghĩa quan trọng, tăng độ linh hoạt trong vận hành nhờ vào việc chuyển tải qua lại giữa các MBA trong trạm 110kV Cầu Ngang nói riêng và các trạm 110kV khu vực nói chung; đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực huyện Cầu Ngang; hỗ trợ truyền tải công suất từ trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trạm biến áp 110kV Cầu Ngang, đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển mạnh của huyện Cầu Ngang; giảm tổn thất điện năng qua đó cải thiện chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cấp điện cho khu vực theo tiêu chí N-1.

Trước đó, từ ngày 21/10 - 28/10/2024, EVNSPC cũng đóng điện thành công, đưa vào vận hành 4 công trình lưới điện 110kV trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Nai gồm: Trạm biến áp 110kV Xuân Thọ và đường dây 110kV đấu nối; Công trình “Phân pha dây dẫn Đường dây 110kV 2 mạch Sóc Trăng 2 - Sóc Trăng từ AC240 thành 2xAC240”; Công trình "Cải tạo Trạm biến áp 110kV Long Xuyên"; Công trình lộ ra 110kV trạm 220kV An Phước.

Kiểm tra các hạng mục cuối cùng trước khi đóng điện Công trình TBA 110kV khu công nghiệp Du Long và đường dây đấu nối, tỉnh Ninh Thuận.

Bên cạnh các dự án đã đóng điện, đưa vào vận hành, EVNSPC cũng đang triển khai hàng chục công trình trên lưới điện 110kV trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Đây là đều là các dự án điện trọng điểm, cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của các địa phương. Song, hiện nhiều dự án vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đáng nói, có nhiều dự án theo kế hoạch đóng điện trong năm 2024, thời gian còn lại rất ngắn nhưng hiện nhiều vị trí trụ vẫn chưa có mặt bằng để thi công.

Lãnh đạo EVNSPC chúc mừng lực lượng thi công nghiệm thu đóng điện công trình Cải tạo Trạm biến áp 110kV Long Xuyên.

Có thể khẳng định, việc đóng điện thành công, đưa vào các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của các địa phương, nâng cao chất lượng điện năng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện. Nếu các dự án chậm tiến độ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác cung ứng điện.

Do đó, EVNSPC mong nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền các địa phương 21 tỉnh, thành phố phía Nam trong công tác đầu tư xây dựng các dự án điện; đặc biệt là vào cuộc quyết liệt trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để cùng ngành Điện đưa các dự án về đích đúng tiến độ.

10 tháng đầu năm 2024, EVNSPC khởi công 34 công trình và đóng điện 25 công trình lưới điện 110kV, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.