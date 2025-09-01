Động đất ở Afghanistan khiến hơn 800 người thiệt mạng, làng mạc bị phá hủy

(VTC News) -

Trận động đất mạnh 6,0 độ richter đã làm rung chuyển miền đông Afghanistan vào đêm 31/8, khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Chính quyền Afghanistan hôm 1/9 cho biết nhiều ngôi làng cũng bị phá hủy.

Trận động đất mạnh 6,0 độ richter có tâm chấn cách thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar 27km, và ảnh hưởng đến một loạt thị trấn ở tỉnh Kunar lân cận.

Theo các quan chức chính phủ, các hoạt động cứu hộ đang được thực hiện; các đội y tế từ Kunar, Nangarhar và Thủ đô Kabul đã đến khu vực trên. Trong khi đó, một số người sống sót đang cuống cuồng đào bới đống đổ nát bằng tay không để tìm kiếm nạn nhân.

Hơn 800 người thiệt mạng và 2.500 người khác bị thương do trận động đất xảy ra ở miền đông Afghanistan cuối ngày 31/8.

Các quan chức y tế công cộng cho biết, nhiều khu vực chưa thể báo cáo số thương vong và "con số dự kiến ​​sẽ thay đổi". Theo người phát ngôn chính của chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid, "mọi nguồn lực hiện có sẽ được huy động để cứu sống người dân".

Các tòa nhà ở Afghanistan thường là nhà thấp tầng, chủ yếu bằng bê tông và gạch, còn nhà ở nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh làm bằng gạch bùn và gỗ. Nhiều ngôi nhà được xây dựng kém chất lượng.

Một người dân ở huyện Nurgal, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Kunar, cho biết gần như toàn bộ ngôi làng đã bị sập.

"Trẻ em nằm dưới đống đổ nát. Người già cũng nằm dưới đống đổ nát. Người trẻ cũng nằm dưới đống đổ nát. Chúng tôi cần sự giúp đỡ ở đây", người này khẩn khoản. "Chúng tôi cần mọi người đến đây và tham gia cùng chúng tôi. Hãy để chúng tôi đưa những người bị chôn vùi ra ngoài. Hiện không ai có thể đưa thi thể ra khỏi đống đổ nát".

Theo người phát ngôn chính của chính quyền Taliban, "mọi nguồn lực hiện có sẽ được huy động để cứu sống người dân".

Miền Đông Afghanistan là vùng núi, với những khu vực hẻo lánh. Trận động đất đã làm gián đoạn thông tin liên lạc.

Sadiqullah, sống tại khu vực Maza Dara, Nurgal, cho biết anh bị đánh thức với tiếng nổ lớn nghe như một cơn bão đang ập đến. Anh chạy đến nơi các con đang ngủ và cứu được ba đứa trẻ. Khi Sadiqullah định quay lại để cứu những người còn lại trong gia đình thì căn phòng đổ sập xuống người anh.

"Ban đầu tôi bị chôn vùi một nửa và không thể thoát ra ngoài", anh nói qua điện thoại từ Bệnh viện Nangarhar. "Vợ và hai con trai tôi đã chết, cha tôi bị thương và đang nằm viện cùng tôi. Chúng tôi bị mắc kẹt trong ba đến bốn giờ cho đến khi người dân từ các khu vực khác đến và kéo tôi ra".

Sadiqullah nói rằng anh cảm thấy như cả ngọn núi đang rung chuyển.

Tháng 10/2023, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter cũng tấn công Afghanistan, khiến ít nhất 1.500 người thiệt mạng.