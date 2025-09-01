Động đất 6 độ Richter khiến 250 người thiệt mạng ở Afghanistan

(VTC News) -

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra ở Afghanistan lúc 23h47 ngày 31/8 (giờ địa phương). Tâm chấn nằm ở vị trí cách Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, 27 km về phía đông bắc, ở độ sâu 8 km.

Người dân cảm nhận được những cơn dư chấn mạnh ở thủ đô Kabul và tình trạng mất Internet xảy ra ở một số khu vực của Afghanistan.

Người dân Afghanistan tìm kiếm cứu nạn bên đống đổ nát sau trận động đất vào năm 2023. (Ảnh: Reuters)

Hãng Bakhtar News Agency dẫn lời cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp tại địa phương đưa tin trận động đất khiến ít nhất 250 người thiệt mạng, 500 người bị thương. Đây là con số sơ bộ và có thể còn tăng.

Hiện đội cứu hộ đã tiếp cận được những vùng bị ảnh hưởng nằm trong những khu vực hẻo lánh, hạn chế liên lạc. Các nỗ lực đang được tiến hành để đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại và cung cấp viện trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng.

Afghanistan thường xuyên xảy ra động đất. Hồi tháng 10/2023, Afghanistan ghi nhận hơn 2.000 thiệt mạng và hơn 9.200 người bị thương sau rận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra ở miền tây. Thời điểm đó, lực lượng cứu hộ ở Afghanistan phải làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát.

Trước đó, vào tháng 6/2022, trận động đất có độ lớn 5,9 độ Richter cũng làm rung chuyển tỉnh Paktika, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.