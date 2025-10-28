Động đất 6,1 độ Richter làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều tòa nhà bị hư hại

(VTC News) -

Theo Cơ quan Ứng phó các tình huống khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), trận động đất mạnh 6,1 độ Richter có tâm chấn tại thị trấn Sindirgi, tỉnh Balikesir, xảy ra lúc 22h48 ngày 27/10 (giờ địa phương) và nằm ở độ sâu 5,99 km.

Theo kênh tin tức Haberturk, rung chấn được cảm nhận ở thành phố Istanbul và nhiều tỉnh lân cận, bao gồm Bursa, Manisa và Izmir. Đài truyền hình tư nhân NTV và các kênh khác đưa tin huyện Sındırgı thuộc tỉnh Balıkesir ghi nhận nhiều tòa nhà bị hư hại sau khi trận động đất xảy ra.

Người dân tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp dưới toà nhà đổ sập sau trận động đất xảy ra hồi tháng 8. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 8, huyện Singirgi cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 6,1 độ richter khiến một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là cụ bà 81 tuổi, bị vùi lấp trong đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập.

Trận động đất kéo theo khoảng 20 dư chấn có độ lớn từ 3,5 đến 4,6 độ richter. Rung chấn có thể cảm nhận được cách đó khoảng 200 km về phía Bắc ở Istanbul - thành phố có hơn 16 triệu người sinh sống.

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên hứng chịu động đất do nằm ở vị trí giao nhau của các mảng kiến tạo với nhiều đứt gãy đang hoạt động. Tháng 2/2023, trận động đất có độ lớn 7,8 khiến hơn 53.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm nghìn tòa nhà ở 11 tỉnh phía Nam và Đông Nam.