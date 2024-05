Đón hài cốt 12 liệt sỹ hi sinh tại Lào về với đất mẹ

(VTC News) -

Ngày 19/5, Đại tá Hoàng Văn Nhân – Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự; Phó trưởng ban thường trực Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên - Huế dự lễ và đón nhận hài cốt 12 liệt sỹ hi sinh chiến trường Lào về nước.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, để có nghi lễ thiêng liêng kể trên là kết quả của hơn 6 tháng khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập của 30 cán bộ, nhân viên Đội quy tập mộ liệt sỹ 192 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Trong mùa khô 2023 - 2024 cán bộ, chiến sĩ Đội 192 khảo sát, quy tập ở 8 huyện thuộc tỉnh Salavan và 3 huyện thuộc tỉnh Sêkông; tìm kiếm hàng trăm vị trí và cất bốc được 12 mộ liệt sỹ (tất cả đều không rõ có tên, quên quán cụ thể).

Tỉnh Salavan tiễn đưa 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở chiến trường Lào về nước. (Ảnh: Lê Quang Đạo)

Trung tá Nguyễn Văn Hiếu – Đội trưởng Đội 192 cho biết: "Có thể nói việc tìm tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia hi sinh trên chiến trường Lào thời gian quan gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là các nguồn tin ngày càng khan hiếm và độ chính xác không cao. Trong đó đa số nguồn tin đều nằm ở các núi rừng hiểm trở, thời tiết không thuận lợi, sự bất đồng về ngôn ngữ.

Mặc dù vậy, cán bộ, nhân viên toàn Đội 192 luôn nỗ lực quyết tâm dù còn một nguồn tin thì cũng cố gắng tìm bằng được để đưa các liệt sỹ trở về với quê hương đất mẹ.”

Thiếu tướng Phu Văn Phim Ma Chăn - Chỉ huy trưởng Chính trị tỉnh Salavan (Lào) khẳng định, sự hi sinh to lớn của bộ đội Việt Nam trên chiến trường Lào là sự hi sinh cao cả. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Salavan sẽ mãi khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hi sinh cao cả của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Các liệt sỹ không tiếc máu xương của mình, ngã xuống vì nền độc lập của đất nước Lào. Vì vậy, việc tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ của độ đội Việt Nam là trách nhiêm mà thế hệ hôm nay.

Tuy việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ngày càng khó khăn, song cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan sẽ thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân và phối hợp chặt chẽ với Đội 192 để thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm các liệt sỹ trong thời gian tới”, Chỉ huy trưởng Chính trị tỉnh Salavan nhấn mạnh.