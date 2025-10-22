DomDom: Tái định hình thị trường bất động sản Việt Nam bằng công nghệ

(VTC News) -

Vì sao lại là DomDom?

DomDom hiện diện trên nền tảng App và Website.

Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường bất động sản năng động nhất châu Á. Tuy nhiên, dù thuê hay mua, khách hàng vẫn thường xuyên đối diện với nhiều rào cản:

Thông tin không đồng nhất: Các tin đăng thường thiếu rõ ràng, hình ảnh tin đăng thường không phản ánh đúng tình trạng thực tế.

Rào cản ngôn ngữ và giao tiếp: Quy trình tìm kiếm nhà ở đặc biệt khó khăn đối với khách hàng là người nước ngoài.

Thiếu cơ chế tạo niềm tin: Chưa có hệ thống xác thực và đánh giá tin đăng, dẫn đến làm gia tăng rủi ro giao dịch.

Thiếu giải pháp đồng nhất: Các tin đăng cho thuê và mua bán bị phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau, gây bất tiện cho người thuê.

DomDom được ra đời nhằm giải quyết những hạn chế trên, bằng cách ứng dụng mô hình nền tảng kết hợp công nghệ số để tối ưu hóa toàn bộ quy trình giao dịch nhà ở.

Đội ngũ lãnh đạo đa quốc gia của DomDom – (Charles, Cheng Yang, Kevin, Harrison).

Nền tảng bất động sản đa văn hóa với hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hiện tại, DomDom hỗ trợ bốn ngôn ngữ chính: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng cư dân quốc tế. Từ chuyên gia nước ngoài, du học sinh, cho tới chủ nhà và nhà đầu tư trong nước, tất cả đều có thể dễ dàng hoàn tất giao dịch trên DomDom.

Tính năng nổi bật: Từ tìm kiếm đến giao dịch chỉ với DomDom

Chuẩn hóa thông tin đăng tải: Tin đăng cho thuê và bán nhà được trình bày theo một cấu trúc thống nhất, giúp thông tin rõ ràng và minh bạch hơn.

Kiểm soát tin đăng xác thực: Tất cả các tin đăng đều trải qua quy trình kiểm duyệt nhằm loại bỏ các tin đăng giả hoặc thông tin sai lệch.

Cơ chế đánh giá hai chiều: Tăng cường niềm tin giữa người thuê và người mua, giữa chủ nhà và người bán.

Nền tảng hỗ trợ cho môi giới: Giúp môi giới nhanh chóng đăng tin, quản lý và kết nối khách hàng tiềm năng.

Nâng cao hiệu quả kết nối: Thúc đẩy giao tiếp trực tiếp và nhanh chóng giữa các bên, giảm thiểu chi phí trung gian.

Chiến lược thị trường: Từ khu vực Phú Mỹ Hưng vươn mình ra cả nước

Giai đoạn đầu sẽ tập trung phát triển vào khu vực Phú Mỹ Hưng (Quận 7 cũ) – khu đô thị kiểu mẫu hàng đầu Việt Nam với nhiều trường học quốc tế, các bất động sản cao cấp và cộng đồng dân cư đa quốc gia. Trong tương lai, DomDom sẽ từng bước mở rộng sang các khu vực trọng điểm khác tại TP.HCM như phường Tân Định, phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1 cũ) và TP. Thủ Đức, trước khi Bắc tiến tới Hà Nội và Đà Nẵng.

Đội ngũ nhân sự trẻ trung và năng lượng của DomDom.

Tầm nhìn của DomDom

“Tìm được một ngôi nhà lý tưởng chính là khởi đầu của một cuộc sống trọn vẹn” - Với triết lý này, DomDom không chỉ dừng lại ở vai trò một website tìm nhà đơn thuần, mà hướng tới trở thành nền tảng giao dịch bất động sản dựa trên nền tảng công nghệ và niềm tin. Mục tiêu của DomDom là kiến tạo nên thương hiệu bất động sản đáng tin cậy hàng đầu Đông Nam Á, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người thuê và mua nhà.

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DOM DOM Lầu 23, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, TP.HCM, Việt Nam Hotline: 090 665 1055 Chăm sóc khách hàng: support@ht-tech.vn Website: https://domdom.com.vn/