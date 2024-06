Đội tuyển Việt Nam chịu cái nóng 47 độ C khi đến Iraq

(VTC News) -

Sau cuộc hành trình dài hơn 10 giờ bay với một điểm nối chuyến tại Doha (Qatar), 10h ngày 8/6 theo giờ địa phương, đội tuyển Việt Nam đặt chân tới thành phố Basra, Iraq.

Basra là thành phố lớn thứ hai của Iraq sau Baghdad. Nhiệt độ trung bình tại Basra vào mùa hè là 45 độ C. Thời điểm đội tuyển Việt Nam có mặt, nhiệt độ ngoài trời cũng lên tới 47 độ C. Do vậy, bên cạnh việc điều chỉnh nhịp sinh học do lệch múi giờ (4 tiếng so với Việt Nam), thời tiết là thách thức không nhỏ với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đỗ Hùng Dũng cho biết, đội tuyển Việt Nam phải cố gắng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt.

"Đội tuyển Việt Nam có khoảng 3 buổi tập, phải thích nghi thời tiết bởi nhiệt độ rất cao nhưng độ ẩm thấp. Rất nhiều cầu thủ lần đầu tiên được thi đấu tại Iraq. Thời tiết tại Iraq là vấn đề đáng ngại, như năm ngoái toàn đội đi Ả Rập Xê Út thì thời tiết quá khô", cầu thủ Đỗ Hùng Dũng cho biết.

Đội tuyển Việt Nam "đóng quân" ở khách sạn Grand Millennium – khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được đánh giá tốt nhất tại Basra. Địa điểm lưu trú nằm cách sân bay khoảng hơn 20 phút di chuyển, thuận tiện cho hoạt động di chuyển tập luyện của đội.

Sau khi tranh thủ dùng bữa trưa, các cầu thủ nhanh chóng trở về phòng để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng. Đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách vào 20h giờ địa phương (0h ngày 9/6 theo giờ Việt Nam).

Trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam là trận đấu thứ hai liên tiếp Iraq tổ chức tại Basra, sau trận đấu mà họ đánh bại đội tuyển Indonesia với tỷ số đậm 5-1 ở lượt trận đầu tiên của bảng F. Đội tuyển Iraq cho thấy sự tự tin khi chưa từng nhận thất bại trước bất kỳ đối thủ nào khi thi đấu tại địa điểm này.