Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa

(VTC News) -

Ngày 18/9, lãnh đạo UBND phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết công an địa phương đang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong trong một nhà nghỉ trên địa bàn.

Cũng theo vị lãnh đạo này, bước đầu ghi nhận nạn nhân là 1 nam và 1 nữ, tử vong trong cùng một phòng.

Rất đông người dân theo dõi sự việc.

Tại hiện trường, đến 14h30 cùng ngày, 2 xe cấp cứu được điều đến hiện trường. Lực lượng công an đã phong tỏa căn nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Một người dân địa phương cho biết, đôi nam nữ này từ nơi khác đến thuê phòng tại nhà nghỉ. Trưa 18/9, người quản lý nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn phòng cho thuê. Khi chạy đến nơi, quản lý nhà nghỉ phát hiện đôi nam nữ có nhiều vết máu.

Vụ việc lập tức được trình báo với cơ quan chức năng.