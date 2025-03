Đối đầu mật vụ, kẻ cầm súng bị bắn bên ngoài Nhà Trắng

(VTC News) -

Theo Reuters, chính quyền địa phương đã thông tin cho Sở Mật vụ Mỹ về "một người có ý định tự sát" đi từ bang Indiana đến thủ đô Washington và chiếc xe của đối tượng được tìm thấy cách Nhà Trắng một dãy nhà.

Sở Mật vũ Mỹ cho hay: "Khi các sĩ quan tiếp cận, người này rút súng ra và hai bên xảy ra đối đầu. Lực lượng mật vụ buộc phải nổ súng. Ngay sau đó, nghi phạm được đưa đến bệnh viện và danh tính người này vẫn chưa rõ".

Sở Mật vụ Mỹ chưa công bố danh tính người này. (Ảnh: BLOOMBERG)

Sự việc xảy ra tại khu vực gần phố 17 và phố F, phía tây Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower thuộc khuôn viên Nhà Trắng.

Không có sĩ quan mật vụ nào có mặt tại hiện trường bị thương sau cuộc đối đầu trực tiếp. Thời điểm xảy ra sự việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump không có mặt tại Nhà Trắng.

Theo Sở Cảnh sát Đô thị thủ đô Washington, các nhà điều tra đang xem xét vụ việc và từ chối bình luận thêm.

Trong những năm gần đây, một loạt sự cố liên quan đến đối tượng có vũ trang xảy ra trong hoặc gần khuôn viên Nhà Trắng, bao gồm vụ nổ súng vào năm 2016 khi người đàn ông vung súng ngắn tại cổng an ninh.

Năm 2023, người nhập cư Ấn Độ tên là Sai Varshith Kandula (20 tuổi) cũng cố gắng vượt qua hàng rào bảo vệ của Nhà Trắng bằng chiếc xe tải, nhưng không thành công.

Chính bản thân Tổng thống Trump từng may mắn sống sót sau âm mưu ám sát hồi tháng 7/2024, khi tay súng bắn vào ông trong cuộc vận động bầu cử ở Butler. Vụ ám sát khiến ông Trump bị thương ở tai.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định kẻ tình nghi tấn công là một đối tượng 20 tuổi ở bang Pennsylvania. Lực lượng an ninh phát hiện một súng tiểu liên AR tại hiện trường.

Tờ New York Post đưa tin thủ phạm phục kích ở trên mái của nhà máy sản xuất cách khu vực sân khấu hơn 100 mét. Thời điểm đó, cảnh sát New York buộc tăng cường an ninh quanh tòa Trump Tower.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từng kêu gọi chấm dứt bạo lực chính trị sau vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Trump.