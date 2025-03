Đội bóng V.League phải nghỉ 2 ngày vì không có sân tập

(VTC News) -

"Tôi luôn chuẩn bị mọi kế hoạch để các thành viên trong đội bóng chủ động triển khai tập luyện, kể cả khối văn phòng trong việc lo hậu cần. Tuy nhiên, thời điểm này và tuần tới, tôi chưa có kế hoạch gì vì không biết sân bãi như thế nào.

Trận tới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục đá sân nhà. Hôm qua, tôi có nhờ người dò hỏi về tình trạng sân nhưng cũng chưa nắm được thông tin. Do vậy, hai ngày tới chúng tôi sẽ cho cầu thủ tạm nghỉ ngơi và hồi phục thể trạng", HLV Nguyễn Thành công trả lời câu hỏi về tình trạng sân bãi tập luyện, thi đấu của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước khi vòng 16 V.League diễn ra.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) không có sân tập.

Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng miền Trung mới chỉ thua 1/15 trận tại V.League nhưng họ cũng chỉ mới 3 lần giành chiến thắng và hòa đến 11 trận. Nguyên nhân một phần xuất phát từ câu chuyện điều kiện tập luyện, cơ sở vật chất còn hạn chế của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Được đầu tư, tu sửa vào năm 2020, sân Hà Tĩnh có mặt cỏ rất đẹp nhưng đã xuống cấp trầm trọng sau 4 năm.

Ngày 24/2 vừa qua, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) không cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa buộc phải diễn ra trên sân Vinh. Thầy trò ông Nguyễn Thành Công lẫn đội khách Thanh Hóa đều không được tập làm quen trên sân Vinh do chính Sông Lam Nghệ An cũng phải thi đấu với Công an Hà Nội.

Theo đánh giá của công ty VPF, mặt sân cỏ sân Hà Tĩnh vẫn còn mềm, một số khu vực cỏ mọc rất thưa hoặc trụi cỏ, để lộ lớp đất nền lồi lõm. Nhìn chung, điều kiện sân không có nhiều cải thiện nên đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải chấp nhận thi đấu sân trung lập.

HLV Nguyễn Thành Công than phiền: "Rõ ràng việc không được thi đấu cũng như tập luyện thường xuyên trên sân nhà là bất lợi lớn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khi tôi làm việc ở đây, khổ nhất là điều kiện sân bãi hạn chế. Chúng tôi không muốn phàn nàn về những khó khăn nữa, chỉ xác định với cầu thủ là cần phải làm gì để vượt qua điều đó, động viên toàn đội nhiều hơn và tìm ra những cách chơi phù hợp nhất, thực dụng nhất.

Về chuyện sân bãi, tôi từng nói lâu rồi, chúng tôi xứng đáng có sân tập riêng dành cho đội, cần điều kiện đủ để có thể làm tốt hơn, cống hiến nhiều hơn nữa. Để có kết quả tốt thì cần nhiều yếu tố, không chỉ sân bãi mà còn con người. Hà Tĩnh là đội bóng trung bình nhưng chúng tôi chung lòng vượt qua khó khăn, thiếu thốn để làm tốt hơn những gì mình đang có".