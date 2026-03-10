'Khổng tước' Dương Lệ Bình dành tặng 'món quà riêng' cho khán giả Việt ở show diễn huyền thoại

(VTC News) -

Sau bốn đêm diễn “Khổng tước” thu hút đông đảo khán giả tại Hà Nội, nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình dành cho Báo điện tử VTC News cuộc trò chuyện đặc biệt. Từ câu chuyện về vũ điệu gắn với thiên nhiên đến chiêm nghiệm về bốn mùa của đời nghệ sĩ, bà lần đầu chia sẻ nhiều suy tư sâu lắng về hành trình nghệ thuật của mình.

Dàn diễn viên vở vũ kịch “Khổng tước – The Peacock Hanoi 2026” chào khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm đêm 8/3.

- Cảm ơn nghệ sĩ Dương Lệ Bình đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn Báo điện tử VTC News. Trong lần đầu đặt chân tới thủ đô Hà Nội, bà cảm nhận thế nào về các đêm diễn vừa rồi?

Tôi cảm thấy tuyệt vời. Hình tượng chim Khổng tước vốn là biểu tượng đặc trưng của văn hóa phương Đông và Việt Nam cũng là một phần trong không gian văn hóa ấy.

Sự đồng điệu trong tư duy thẩm mỹ giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Tôi tin rằng khán giả Việt Nam sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự choáng ngợp và vẻ đẹp thuần khiết đến từ thiên nhiên mà tác phẩm muốn truyền tải.

Nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình với vai diễn huyền thoại "Khổng tước".

- Được biết, công tác chuẩn bị sân khấu cho vở diễn rất quy mô và cực kỳ phức tạp. Bà đánh giá thế nào về sự phối hợp của ê-kíp thực hiện tại Việt Nam?

Phải thừa nhận rằng không gian sân khấu tại đây khá khiêm tốn, chiều sâu hậu đài chưa đạt mức lý tưởng, ít nhiều gây khó khăn cho việc dàn dựng. Tuy nhiên, sự nỗ lực của mọi người là điều đáng ghi nhận. Đơn vị tổ chức VietArt phối hợp rất tích cực, ban quản lý nhà hát cũng hỗ trợ hết mình.

Đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật, nhưng hiệu ứng cuối cùng trên sân khấu khiến tôi khá hài lòng. Là người làm nghệ thuật, tôi luôn khát khao mang đến những gì hoàn mỹ nhất cho công chúng. Do đó, tôi đánh giá công tác tổ chức của ê-kíp ở Việt Nam rất tuyệt vời.

- Trong vở múa "Khổng tước", tại sao bà lại chọn bốn mùa "Xuân - Hạ - Thu - Đông" làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt? Triết lý sâu xa mà bà muốn gửi gắm là gì?

Bốn mùa thực chất là hình ảnh ẩn dụ cho quy luật "Sinh - Lão - Bệnh - Tử" của đời người - hành trình mà bất kỳ ai cũng phải trải qua.

Nếu mùa Xuân tượng trưng cho sự khai sinh, nảy mầm, mùa Hạ là biểu tượng của sự trưởng thành và tình yêu nồng cháy, thì mùa Thu chính là giai đoạn sinh mệnh bắt đầu tàn phai, đánh dấu sự chảy trôi nghiệt ngã của thời gian.

Khi sinh mệnh bước vào mùa Thu, đó là sự suy vi. Khi mùa Đông tới, đó là sự lụi tàn, là cái chết. Thế nhưng, trong quan niệm nghệ thuật của tôi, cái chết không phải là dấu chấm hết. Đó là cuộc "Niết bàn", một sự tái sinh rực rỡ hơn.

Vở diễn "Khổng tước" diễn ra trong ba đêm 6, 7, 8/3 tại Nhà hát Hồ Gươm với 4 suất diễn, được xây dựng như vòng tuần hoàn của thiên nhiên với bốn phần: Xuân, Hạ, Thu và Đông.

Giống như loài chim Khổng tước chấp nhận rũ bỏ bộ lông lộng lẫy trong giá lạnh mùa Đông, cốt để chờ đợi một sự bùng nổ huy hoàng hơn khi Xuân về.

Thông qua vở múa này, tôi kỳ vọng khán giả Việt Nam không chỉ nhìn thấy nét uyển chuyển của hình thể, mà còn cảm nhận được sự chiêm nghiệm về vòng lặp của tạo hóa.

Mỗi con người đều có những mùa "Xuân - Hạ - Thu - Đông" của riêng mình. Chúng ta cần học cách trân trọng và ôm lấy mọi giai đoạn của cuộc đời, dù đó là lúc thanh xuân rực rỡ hay khi đơn độc, xế chiều.

Đó cũng là tôn chỉ nghệ thuật mà tôi luôn theo đuổi: Trở về với thiên nhiên và tôn thờ sinh mệnh. Tôi hy vọng đêm diễn tại Hà Nội lần này sẽ là một dấu ấn đẹp đẽ, góp phần thắt chặt sợi dây giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung - Việt.

- Được biết, trong phiên bản này có nhân vật rất đặc biệt, thưa bà?

Đúng vậy, đó là nhân vật "Thời gian". Thời gian vốn dĩ vô tình, dù sinh mệnh của bạn đang ở giai đoạn nào trong vòng xoáy luân hồi, thì thời gian vẫn sẽ không bao giờ dừng lại.

Tôi muốn khán giả không chỉ xem múa, mà còn cùng tôi suy ngẫm về sự hữu hạn của thời gian và giá trị của mỗi kiếp người.

- Nếu “Khổng tước” là ẩn dụ cho đời người, vậy thì trong Xuân Hạ Thu Đông, bà nghĩ mình đang ở “mùa” nào của cuộc đời nghệ thuật?

Mùa Đông (cười).

Diễn viên Phạm Cảnh Nguyệt – người hóa thân thành “Cây thời gian”. Những vòng xoay gần như xuyên suốt vở diễn ấy, đêm cuối cùng mang theo cả nỗi xúc động của một hành trình nghệ thuật.

- Nghệ thuật có thể vượt qua mọi biên giới và ngôn ngữ. Theo bà, điều gì khiến cho một chuyển động múa có thể chạm đến trái tim của khán giả ở những nền văn hóa khác nhau?

Thật sự không có sự khác nhau giữa cảm nhận của khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta đều có thể cảm nhận được cuộc đời của Khổng tước với thông điệp về cuộc sống vô thường, không còn ranh giới trên thế giới này.

Sinh mệnh là một quá trình, mỗi người đều sẽ trải qua. Khổng tước nói về câu chuyện chung của nhân loại.

Vở diễn Khổng tước được sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn từ những năm 80 đến nay. Có khoảng mấy nghìn đêm diễn được thể hiện ở nhiều nơi trên thế giới và được nhiều khán giả đón nhận.

Vở diễn có sân khấu hoành tráng, diễn viên đông, lưu diễn nước ngoài cần chuẩn bị rất nhiều chi phí nên giá vé tương đối cao, may mắn đa số khán giả đều vô cùng thích thú, ấn tượng.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ thuật múa điêu luyện, vở diễn còn gây ấn tượng với phần mỹ thuật sân khấu tinh tế. Ánh sáng, âm nhạc và trang phục được thiết kế như những lớp màu của thiên nhiên, làm nổi bật vẻ đẹp mong manh mà kiêu hãnh của hình tượng chim công.

- Vở diễn này có phải là tác phẩm cuối cùng trong chuỗi biểu diễn của bà?

Tôi có nhiều vở diễn, hiện khoảng mười mấy tác phẩm. Khổng Tước chỉ là một trong số đó, được trình diễn rất nhiều năm. Thông thường, chúng tôi biểu diễn một tác phẩm kéo dài trong nhiều năm.

Vở Khổng tước biên đạo như lần này đã biểu diễn khoảng hơn 4 năm. Các vở diễn có thể luân lưu biểu diễn theo thời gian. Khổng Tước đã được biểu diễn ở hầu hết các địa phương ở Trung Quốc và lưu diễn nước ngoài.

- Nhiều người nói rằng nghệ thuật của bà không chỉ là múa, mà còn là triết lý sống. Qua tác phẩm, bà gửi gắm điều gì cho khán giả về một cuộc sống lý tưởng?

Cuộc sống lý tưởng có thể là biết đối diện với sinh mệnh của chính mình. Mỗi người đều trải qua “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”, con người cần có tình yêu lẫn nhau. Thực tế, giống như quy luật tự nhiên của bông hoa - “sớm nở tối tàn”.

Thể xác có thể tàn phai theo cát bụi, giống như bông hoa tuyết tan trong mùa đông. Vì vậy mình cần hiểu được triết lý đó, hoa tàn rồi hoa lại nở theo kiếp luân hồi giống như bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông xoay vòng, lặp lại.

- Thưa nghệ sĩ Dương Lệ Bình, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều vũ công trẻ tuổi tham gia vào buổi biểu diễn lần này. Bà đánh giá thế nào về thế hệ kế cận này?

Đúng vậy, phiên bản "Khổng tước" lần này quy tụ một đội ngũ "toàn sao" (all-star), với rất nhiều vũ công trẻ tuổi và xuất sắc. Mỗi người trong số họ đều đại diện cho một nguồn sức mạnh sinh mệnh mãnh liệt.

Chẳng hạn như các bạn đảm nhận vai "Khổng tước trống" hay "Khổng tước mái", họ đều đang ở độ tuổi thanh xuân. Bởi lẽ, hình tượng Khổng tước luôn cần sức sống tươi trẻ và sự linh hoạt, uyển chuyển đó.

Tôi luôn tâm niệm rằng nghệ thuật cần có sự kế thừa. Nhìn các bạn trẻ nhảy múa, tôi như thấy được sự tiếp nối của sinh mệnh, thấy được khát khao chinh phục cái đẹp đang được truyền lửa qua từng thế hệ. Đó chính là điều khiến tôi cảm thấy an lòng và tự hào nhất.

Phiên bản "Khổng tước" lần này quy tụ một đội ngũ "toàn sao" (all-star), với rất nhiều vũ công trẻ tuổi và xuất sắc.

- Cuối cùng, thưa nghệ sĩ Dương Lệ Bình, bà có điều gì muốn nhắn gửi tới khán giả Việt Nam?

Thông qua vở múa "Khổng tước", tôi hy vọng quý vị khán giả Việt Nam không chỉ đơn thuần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ đạo, mà trên hết, có thể cảm nhận được sự tôn trọng đối với sinh mệnh và lòng thành kính đối với thiên nhiên.

Tôi cũng mong rằng buổi biểu diễn lần này sẽ giống như một đóa hoa ngát hương, nở rộ tại Hà Nội và đọng lại mãi trong trái tim của mỗi người xem.

Xin chúc tất cả mọi người luôn bình an và hỷ lạc! Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng cảm ơn bà!