Độc đáo kiến trúc đình Ông Voi - nơi lưu giữ 10 đạo sắc phong ở phố cổ Hội An

Được xây dựng từ thế kỷ 18, đình Ông Voi (đình Hội An) tọa lạc tại số 27 đường Lê Lợi, phường Hội An, TP Đà Nẵng, không chỉ là điểm sinh hoạt cộng đồng, mà còn là không gian tín ngưỡng quan trọng của cư dân đô thị cổ Hội An.
Tên gọi đình Ông Voi xuất phát từ cặp tượng voi quỳ phục đặt ở sân trước. Hai pho tượng có kích thước lớn, chạm khắc tinh xảo, khoác lễ phục với nhiều chi tiết trang trí. Hình tượng voi không chỉ gây ấn tượng thị giác mà còn gắn liền với biểu tượng sức mạnh, trí tuệ trong văn hóa, tín ngưỡng dân gian. Trong Phật giáo, voi cũng là một biểu tượng của sức mạnh tâm thức, gắn với nhiều điển tích.
Đình Ông Voi có mặt bằng chữ "khẩu", bố cục đăng đối, cao dần từ tiền đường đến hậu tẩm, vừa mang nét đình làng Việt Nam, vừa phảng phất sắc thái kiến trúc phố thị gắn với hoạt động thương nghiệp.
Giá trị độc đáo riêng về kiến trúc nghệ thuật của đình Ông Voi so với các đình làng khác ở Hội An không chỉ thể hiện ở góc độ quy mô, mà còn ở mặt kết cấu, vật liệu xây dựng và trang trí. Mặt bằng tổng thể ngôi đình gồm cổng, trụ biểu và tường rào, sân rộng phía trước có cặp tượng voi, tiền đường, sân giữa lát đá, nhà đông nhà tây, chính điện và hậu tẩm.
Hệ thống thờ tự bên trong cũng phong phú hơn nhiều đình làng khác. Đình thờ vị chủ thần Đại Càn cùng các thần bảo hộ sông nước, cầu mong bình an cho cư dân ngư nghiệp và buôn bán. Bên trong sân đình còn có một ngôi miếu ba gian thờ vị Thành Hoàng, Ba Bà, và các vị Ngũ Hành.
Đặc biệt, đình Ông Voi hiện còn lưu giữ 10 đạo sắc phong do các vua triều Nguyễn ban, trải dài từ năm Minh Mạng thứ 7 (1826) đến Khải Định thứ 9 (1926).
Trải qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1818, 1907, 1942, 1953, 1996 và 2007, đình Ông Voi vẫn giữ được giá trị nghệ thuật, kiến trúc riêng biệt.
Ngày nay, ngôi đình này không chỉ là chứng tích lịch sử, mà còn là biểu tượng văn hóa, tâm linh, góp phần làm nên giá trị nổi bật của Di sản Văn hóa Thế giới Hội An. Nhiều đạo sắc phong của triều đình qua các thời kỳ vẫn được lưu giữ, khẳng định giá trị lịch sử và tín ngưỡng của ngôi đình.
