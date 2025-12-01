Doanh thu bán vũ khí trên toàn cầu đạt 679 tỷ USD, chạm mức kỷ lục

(VTC News) -

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), con số này cao hơn 5,9% so với năm trước và trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2024, doanh thu của 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu cũng tăng 26%.

Nhà nghiên cứu thuộc Chương trình Chi tiêu Quân sự và Sản xuất Vũ khí của SIPRI Loren zo Scarazzato cho biết: "Năm ngoái, doanh thu vũ khí toàn cầu đạt mức cao nhất từng được SIPRI ghi nhận khi nhà sản xuất tận dụng được nhu cầu cao".

Công nhân làm việc trong một nhà máy sản xuất xe tăng của Nga năm 2022. (Ảnh: TASS)

Nhà nghiên cứu của cùng chương trình, bà Jade Guiberteau Ricard giải thích với AFP rằng con số “chủ yếu được thúc đẩy bởi châu Âu”, dù “mọi khu vực đều tăng ngoại trừ châu Á và châu Đại Dương”.

Trong đó, nhu cầu tăng cao ở châu Âu có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và "nhận thức về mối đe dọa từ Nga của quốc gia châu Âu". Bà Ricard thông tin thêm nhiều nước châu Âu đang tìm cách mở rộng và hiện đại hóa quân đội, "điều này sẽ tạo ra nguồn nhu cầu mới".

Theo SIPRI, nhu cầu từ Ukraine cũng như từ các quốc gia hỗ trợ quân sự cho Ukraine và cần bổ sung kho dự trữ đã góp phần thúc đẩy nhu cầu.

Hiện tại, Mỹ có 39 trong số 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, bao gồm 3 công ty hàng đầu: Lockheed Martin, RTX (trước đây là Raytheon Technologies) và Northrop Grumman. Các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ chứng kiến ​​tổng doanh thu tăng 3,8% lên 334 tỷ USD vào năm 2024, gần bằng một nửa tổng doanh thu của thế giới.

Tuy nhiên, tình trạng vượt ngân sách và chậm trễ đang ảnh hưởng đến một số chương trình quan trọng do Mỹ dẫn đầu, như máy bay chiến đấu F-35 và tàu ngầm lớp Columbia.

Tương tự, 26 trong số 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu có trụ sở tại châu Âu chứng kiến ​​tổng doanh thu tăng 13% lên 151 tỷ USD.

Tập đoàn Czechoslovak Group của Czech chứng kiến doanh thu tăng vọt 193%, mức tăng mạnh nhất trong top 100, đạt 3,6 tỷ USD. Công ty này hưởng lợi từ Sáng kiến Đạn dược Czech, vốn cung cấp đạn pháo cho Ukraine.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất vũ khí châu Âu cũng đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu gia tăng, khi SIPRI lưu ý rằng việc tìm nguồn vật liệu có vẻ ngày càng thách thức.