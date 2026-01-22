Doanh nghiệp Việt đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị đơn hàng 'xông đất' năm Bính Ngọ

(VTC News) -

Những ngày này, dù đã cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng không khí sản xuất vẫn không chậm nhịp mà ngược lại còn khẩn trương hơn hẳn ngày thường. Đại diện nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may, da giày, điện tử…cho biết, đơn hàng cuối năm 2025 tăng 20-40% so với các tháng trước. Vì thế công suất cao dự kiến được duy trì ít nhất đến hết quý I/2026 nhằm hoàn tất lượng đơn hàng tồn đọng và đáp ứng nhu cầu gia tăng từ các đối tác quốc tế.

"Giai đoạn nước rút đầu năm đang tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Việc đẩy mạnh sản xuất vào thời điểm đầu năm không chỉ nhằm tăng tốc hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ mà còn để chủ động sản xuất cho những đơn hàng phục vụ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, qua đó tránh ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của các đối tác", đại diện một doanh nghiệp ở Cần Thơ nói.

Vị này tiết lộ, để kịp tiến độ giao hàng đầu năm, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt, tổ chức làm thêm giờ, tăng ca hợp lý. Đáng chú ý, doanh nghiệp còn đưa ra mức thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2025 để khích lệ tinh thần nâng cao năng suất của người lao động. Bên cạnh đó là vinh danh những cá nhân có nhiều năm gắn bó bằng phần thưởng xứng đáng. Đó cũng là cách doanh nghiệp giữ nhịp sản xuất ổn định, chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch "xông đất" đầu năm.

Doanh nghiệp Việt đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị đơn hàng đầu năm Bính Ngọ. (Ảnh minh họa).

Theo ông Nguyễn Đắc Lợi - Phụ trách Phòng Xuất nhập khẩu, Tập đoàn Minh Trung Việt Nam - trước kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, doanh nghiệp đang gấp rút để chuẩn bị những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên của năm 2026.

"Ngay đầu năm 2026, chúng tôi đã xuất khẩu thành công lô hàng 2.000 thùng cháo sen, chè các loại sang Nhật Bản và dự kiến tiếp tục chinh phục thị trường “khó tính” này. Để vào được Nhật Bản, các sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của đối tác như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 22000. Hiện mỗi lô hàng của Minh Trung đều được giám định chất lượng nghiêm ngặt trước khi thông quan", ông Lợi nói.

Tương tự, Công ty xuất khẩu trái cây Vina T&T cũng đang chuẩn bị cho những đơn hàng đầu tiên của năm 2026. Tổng giám đốc Nguyễn Đình Tùng cho biết, doanh nghiệp đã ký kết đơn hàng với đối tác đến tháng 6/2026. Vì vậy, ngay từ bây giờ, doanh nghiệp đã phải huy động cán bộ, nhân viên làm tăng ca, tăng kíp để đảm bảo sản xuất kịp, đáp ứng yêu cầu của các đối tác về đơn hàng cũng như thời gian.

"Để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đã chủ động mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường liên kết với nông dân, chuẩn hóa quy trình thu hoạch - sơ chế - đóng gói và đầu tư công nghệ bảo quản. Mục tiêu là đảm bảo sản phẩm có chất lượng đồng đều, truy xuất rõ ràng và được giao đúng tiến độ theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường”, ông Tùng nói.

Còn ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty may Việt Tiến, cho biết, nhu cầu thị trường phục hồi, đơn hàng dồi dào là động lực giúp các doanh nghiệp tập trung tăng tốc sản xuất ngay từ đầu năm. Hiện công ty của ông đang tăng cường sản xuất nhằm vừa nâng cao thu nhập cho người lao động, vừa tăng doanh thu của doanh nghiệp, lại vừa đáp ứng tiến độ giao hàng cho các đối tác.

"Việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tiến độ đơn hàng là yếu tố quan trọng giúp Việt Tiến thu hút và giữ chân các đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU...", ông Giang nói.

Cũng theo Giang, ngành dệt may Việt Nam đang rất khả quan với số lượng đơn hàng xuất khẩu tăng đều. Ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, đa số các doanh nghiệp đã lập tức hoạt động tối đa công suất vì phần lớn có đơn hàng hết quý I/2026, một số đã có đủ đơn hàng đến giữa năm.

"Dự báo, năm nay hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dệt may tương đối thuận lợi, dự kiến có thể đạt mức tăng trưởng 10 - 15%. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nhiều biến động, để đạt mức tăng trưởng trên 10%, doanh nghiệp phải đổi mới trong quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường", ông Giang nói.