Doanh nghiệp tại TP.HCM thu hồi thông báo tạm ngưng bán xăng dầu

(VTC News) -

Lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng (thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) cho biết, do tìm được nguồn cung và lượng nhiên liệu dự trữ vẫn bảo đảm phục vụ các đơn vị đối tác, nên các cây xăng trong cảng đã bán trở lại bình thường cho tất cả các loại xe.

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng đã thu hồi thông báo tạm dừng bán lẻ xăng dầu ra bên ngoài từ chiều 4/3. Hiện mọi hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bình thường như trước.

Thông báo tạm ngưng bán lẻ xăng dầu ra bên ngoài của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng được thu hồi ngay trong chiều 4/3.

Trước đó, ngày 3/3, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng phát đi thông báo tạm dừng cung cấp xăng dầu bán lẻ cho các phương tiện vận tải bên ngoài hệ thống kể từ ngày 4/3.

Thông báo cho biết để đảm bảo duy trì hoạt động cốt lõi trong cụm cảng, công ty quy định hai cửa hàng xăng dầu tại khu vực Cát Lái và Long Bình tạm dừng bán lẻ xăng dầu cho toàn bộ phương tiện vận tải, nâng hạ container bên ngoài khu vực cụm cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu và ICD Tân Cảng Long Bình.

Xăng dầu chỉ ưu tiên cung cấp cho các phương tiện vận tải container chạy nội bộ trong các khu vực nêu trên, để đảm bảo duy trì chuỗi logistics. Thời gian áp dụng kể từ 7h ngày 4/3 cho đến khi có thông báo mới.

Các phương tiện cá nhân và đơn vị gồm các loại ô tô du lịch, xe máy của các cơ quan, đơn vị và cá nhân hoạt động trong khu vực cụm cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu và ICD Tân Cảng Long Bình vẫn được bán bình thường.

Thông báo trên gây lo ngại cho tài xế và công ty đang hoạt động tại cảng Tân Cảng Cát Lái, ICD Tân Cảng Long Bình.

Thực tế, các hệ thống cửa hàng xăng dầu này nằm trong nội bộ cảng Tân Cảng Cát Lái, ICD Tân Cảng Long Bình, không nằm trên các trục đường giao thông, chủ yếu phục vụ cho các đơn vị trong nội bộ cảng.

Hiện hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn diễn ra bình thường.

Cũng trong ngày 4/3, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiếp tục có thông tin về tình hình bảo đảm nguồn cung khí LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) và LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng), trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

PV GAS cho biết, đối với LNG phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, nửa đầu năm 2026 đơn vị dự kiến tiếp nhận 3 chuyến hàng. Trong tháng 3/2026, đơn vị chủ động thu xếp thành công 2 chuyến tàu, mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn, nhập từ Qatar (ký trước thời điểm xung đột) và khu vực Đông Nam Á, với mức giá cạnh tranh.

Tồn kho LNG khả dụng hiện khoảng 15.000 tấn. Với lượng hàng đã thu xếp, doanh nghiệp đủ khí cung cấp cho sản xuất điện đến hết tháng 4/2026.

Hiện giá LNG trên thị trường quốc tế đã tăng khoảng 50% so với trước đó.

PV GAS đang tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ ba, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định.

Lượng LPG sản xuất nội địa đang được tăng cường đáp ứng nhu cầu thời gian tới.

Từ tháng 5/2026, PV GAS tiếp tục đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, huy động tối đa nguồn khí trong nước, phục vụ các nhà máy lọc dầu và nhu cầu phát điện.

Đối với LPG phục vụ dân dụng và công nghiệp, khoảng 70% sản lượng nhập khẩu của Việt Nam đến từ Trung Đông. Xung đột gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các sản phẩm dầu khí, tạo nên sự kiện bất khả kháng, tiềm ẩn rủi ro đến việc gián đoạn nguồn cung khí tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp, như đa dạng hóa nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài Trung Đông; cân đối nguồn nhập khẩu đảm bảo nhu cầu trong nước so với nhu cầu xuất khẩu cho thị trường nước ngoài.

Cùng với đó là tăng lượng LPG sản xuất nội địa của 2 Nhà máy Dinh Cố và Cà Mau và tận dụng mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp cho khách hàng.

PV GAS cho biết nguồn cung LPG cho thị trường trong nước tháng 3 và thời gian tới vẫn được bảo đảm.