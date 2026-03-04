Giá xăng dầu trong nước dự báo tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày mai

(VTC News) -

Trên thị trường thế giới, giá dầu tại khu vực châu Á đã tăng phiên thứ ba liên tiếp khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran lan rộng, làm gia tăng lo ngại nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Hiện giá xăng RON95 nhập tại thị trường Singapore là 98,65 USD/thùng, xăng E5 RON92 là 95,56 USD/thùng, dầu diesel là 125,25 USD/thùng; dầu hỏa là 120,23 USD/thùng, dầu mazut là 523,41 USD/tấn…Mức giá này đã tăng 10 - 22 USD/thùng so với tuần trước.

Với diễn biến này, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong nước dự báo tại kỳ điều hành ngày mai 5/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh. Trong đó giá xăng RON95 tăng khoảng 1.970 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng khoảng 1.770 đồng/lít. Đặc biệt, dầu diesel được dự báo tăng khoảng 3.220 đồng/lít, dầu hỏa tăng khoảng 3.570 đồng/lít, dầu mazut tăng khoảng 1.570 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu chiều mai 5/3 được dự báo tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho thấy, trong kỳ điều hành ngày mai 5/3, giá xăng dầu bán lẻ có thể tăng 6,1 - 6,7% so với kỳ điều hành trước, nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 1.208 đồng (6,2%) lên mức 20.728 đồng/lít và xăng RON95 có thể tăng 1.207 đồng (6,1%) lên mức 21.027 đồng/lít. Giá dầu hỏa dự báo tăng 1.306 đồng (6,7%) lên 20.766 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 1.274 đồng (6,6%) lên 20.544 đồng/lít, còn dầu mazut được dự báo có thể tăng 996 đồng (6,4%) lên mức 16.676 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 26/2, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, không cao hơn 19.523 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 999 đồng/lít, không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 754 đồng/lít, không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, không cao hơn 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 15.689 đồng/kg.