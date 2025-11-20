Doanh nghiệp quân đội Việt Nam - Lào có thêm cơ hội giao lưu, tìm kiếm đối tác

(VTC News) -

Sáng 20/11, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 khai mạc.

Hội chợ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Lào phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025.

Hội chợ Kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 khai mạc sáng 20/11.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nêu rõ, trải qua nhiều biến cố, thăng trầm của lịch sử, song mối quan hệ thuỷ chung, son sắt, nghĩa tình bền chặt đã được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước cùng nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, phát triển tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào cho hôm nay và mai sau.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thời gian qua, thế giới và khu vực đã và đang chứng kiến những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trong đó chứa đựng cả những nguy cơ, thách thức xen lẫn những cơ hội mới.

"Quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào vẫn tiếp tục phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực và được thể hiện rõ nét, toàn diện trên các mặt: kinh tế, thương mại, văn hoá, chính trị đối ngoại quốc phòng…", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng cho biết, những năm qua Việt Nam - Lào tổ chức nhiều hoạt động chính trị, kinh tế - thương mại, văn hoá - xã hội quan trọng ở cấp nhà nước, cấp bộ, ban ngành và các địa phương với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Nhiều đơn vị, địa phương, hội hữu nghị của hai nước đã tích cực hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong mọi lĩnh vực.

Bộ Quốc phòng hai nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm với hình thức đa dạng, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn cấp cao, huấn luyện diễn tập chung đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đào tạo, tập huấn cán bộ, giao lưu biên giới, đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, trong đó có hoạt động Hội chợ Kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào 2025 đang diễn ra.

"Hội chợ là một trong những hoạt động chính trị - xã hội có quy mô lớn, là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam - Lào nói chung và các doanh nghiệp quân đội Việt Nam - Lào nói riêng có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi, tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng quan hệ giao thương phục vụ nhu cầu hai nước và khu vực các nước ASEAN...", Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng Hội chợ Kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào 2025 sẽ tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, củng cố vững chắc quan hệ đối tác truyền thống; tăng sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử cách mạng và thắt chặt thêm mối đoàn kết đặc biệt thuỷ chung Việt Nam - Lào.

Điểm nhấn nổi bật của Hội chợ là không gian triển lãm chuyên đề Quân đội Nhân dân Việt Nam, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về chặng đường gắn bó giữa hai Quân đội anh em, cùng những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc. Từ không gian triển lãm hôm nay, niềm tin và khát vọng hợp tác lại được khơi dậy, mở ra những hành trình mới, đưa quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng quà cho Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp hội chợ.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách; tặng một số trang thiết bị máy tính cho Bộ Quốc phòng Lào và biểu dương một số đơn vị doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp hoạt động an sinh xã hội.