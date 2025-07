Doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện nhìn từ bài học của INDEVCO

(VTC News) -

Hành trình chuyển đổi để bắt nhịp thời đại

Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt khi ông Đỗ Tiến Dũng tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn INDEVCO. Ngay từ đầu, vị lãnh đạo trẻ tuổi xác định hiện đại hóa doanh nghiệp là mục tiêu sống còn, trong đó chuyển đổi số giữ vai trò then chốt.

Thách thức lớn nhất đến trong công cuộc chuyển đổi số tại INDEVCO là tư duy và hạ tầng cũ kỹ; đội ngũ quen làm việc thủ công cũng gặp khó khăn khi thích ứng với quy trình số hóa phức tạp.

“Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Thất bại cũng là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện” – đó chính là tinh thần xuyên suốt mà vị lãnh đạo trẻ truyền tải cho nhân viên Tập đoàn.

Quyết tâm chuyển đổi số của INDEVCO thể hiện qua những khoản đầu tư mạnh tay vào hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản trị. Hơn 20 tỷ đồng được doanh nghiệp rót vào các dự án mở rộng nâng cấp công nghệ và đào tạo nhân lực trong giai đoạn từ năm 2019 - 2024 – minh chứng cho tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Ngay từ năm 2019 - 2020, Tập đoàn dành ngân sách nâng cấp hệ thống mạng, máy chủ và trang thiết bị số tại các nhà máy, văn phòng. Năm 2022, INDEVCO hợp tác với PwC Việt Nam thực hiện dự án “New INDEV” - tái cơ cấu toàn diện Công ty hướng đến mô hình quản trị tiên tiến.

Cùng với đầu tư hạ tầng, INDEVCO đồng loạt triển khai những giải pháp công nghệ số hiện đại vào hoạt động quản trị, như hệ thống ERP tích hợp CRM – tạo “xương sống” quản trị hợp nhất từ khâu vận hành nội bộ đến chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ bền chặt, nâng cao uy tín trên thị trường.

Trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng từ đá thải – khoáng sản đi kèm trong quá trình khai thác mỏ than, Tập đoàn hướng đến ứng dụng công nghệ IoT (Internet vạn vật) và tự động hóa nhằm xây dựng nhà máy thông minh, sử dụng công nghệ AI cảnh báo sớm bất thường, hỏng hóc máy móc. INDEVCO mạnh dạn thử nghiệm, ứng dụng Blockchain để truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và sản phẩm trong chuỗi cung ứng, giúp khách hàng và cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc hàng hóa khi cần thiết.

Đặc biệt, INDEVCO bắt đầu số hóa nghĩa trang An Lạc Viên - một dịch vụ vốn rất đặc thù. Từ quản lý thủ công, đến nay, Công ty triển khai nền tảng quản lý nghĩa trang thông minh tích hợp bản đồ số GIS, cơ sở dữ liệu điện tử, CRM để quản lý các phần mộ và dịch vụ liên quan. Trên hệ thống mới, An Lạc Viên nắm rõ tình trạng từng khu mộ trên bản đồ số, thông tin người an nghỉ và khách hàng, tránh sự trùng lặp... Đây là một dự án sáng tạo giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả và trải nghiệm khách hàng.

Tạo dựng hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện

Khác với một số doanh nghiệp chỉ coi chuyển đổi số là việc của Phòng Công nghệ thông tin, tại INDEVCO, Chủ tịch Đỗ Tiến Dũng trực tiếp đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Chuyển đổi số. Mọi quyết sách đầu tư cho công nghệ đều được ông cân nhắc kỹ lưỡng trên tinh thần “dám chi cho tương lai”.

Đến giữa năm 2025, sau khoảng 5 năm chuyển đổi số, INDEVCO thu hoạch được những thành quả bước đầu, quan trọng nhất là đổi mới tư duy quản trị. Công ty chuyển từ kiểu quản lý truyền thống theo kinh nghiệm và thói quen sang quản trị dựa trên dữ liệu. Nhờ vậy, dù thị trường còn nhiều biến động, INDEVCO vẫn vững vàng, có nền móng công nghệ vững chắc.

Hệ thống ERP mới giúp tối ưu tồn kho và kế hoạch sản xuất, ước tính giảm hàng tồn trung bình gần 15%, tương đương hàng chục tỷ đồng vốn được giải phóng. Chi phí bảo trì, vận hành máy móc cũng giảm rõ rệt nhờ giảm hỏng hóc đột xuất và nâng cao hiệu suất thiết bị. Bên cạnh đó, việc triển khai các mô-đun quản lý tài chính kế toán chuẩn mực giúp INDEVCO kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn, phát hiện sớm điểm bất hợp lý để cắt giảm.

Nhiều dự án chuyển đổi số cụ thể đã và đang ghi dấu thành công tại INDEVCO. Có thể kể đến kế hoạch dự án ứng dụng IoT + AI tại dự án sản xuất Cát Nhân tạo từ đá thải mỏ than –dự án kinh doanh được ông Đỗ Tiến Dũng ấp ủ ngay từ khi tiếp quản INDEVCO. Đây có thể xem là mô hình thí điểm nhà máy thông minh đầu tiên của Tập đoàn, làm cơ sở để tập đoàn đánh giá và triển khai mở rộng tại các cơ sở sản xuất trong thời gian tới.

Xác định “Nhân lực là yếu tố quyết định”, ban lãnh đạo INDEVCO đặc biệt chú trọng đào tạo và phát triển kỹ năng số cho cán bộ, nhân viên. Nhiều khóa tập huấn được tổ chức. Người lao động dần thích ứng môi trường số hoá, chủ động đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình dựa trên công nghệ.

Cam kết bền vững, hướng tới tương lai

Đối với INDEVCO, hành trình chuyển đổi số hiện tại mới chỉ bắt đầu. Tầm nhìn tương lai của Tập đoàn là xây dựng INDEVCO thành “doanh nghiệp số” hoàn thiện vào năm 2030.

INDEVCO đặt mục tiêu trong 5 năm tới hoàn thiện hệ sinh thái số nội bộ. Tất cả các đơn vị thành viên từ sản xuất vật liệu xây dựng, xử lý chất thải đến dịch vụ hỏa táng, nghĩa trang đều kết nối trên cùng một nền tảng quản trị dữ liệu tập trung. Mọi quy trình chính sẽ được số hóa ở mức cao, giảm thiểu sự can thiệp thủ công. Tập đoàn cũng hướng tới xây dựng một trung tâm phân tích dữ liệu, hỗ trợ đắc lực cho việc dự báo thị trường, tối ưu vận hành và ra quyết định chiến lược.

INDEVCO xác định chiến lược chuyển đổi số của mình luôn gắn liền với định hướng phát triển bền vững. Tập đoàn sẽ ưu tiên các dự án công nghệ giúp giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội của địa phương … Điều này vừa thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, vừa mở ra những cơ hội kinh doanh mới trong nền kinh tế số và kinh tế xanh.

Ông Đỗ Tiến Dũng từng chia sẻ mong muốn đưa INDEVCO đóng góp nhiều hơn cho tỉnh Quảng Ninh bằng các dự án giải quyết nhu cầu thiết yếu của địa phương. Chuyển đổi số chính là chìa khóa để hiện thực hóa các dự án đó một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Sau chặng đường đầy thách thức, INDEVCO đúc kết được nhiều bài học “xương máu” về chuyển đổi số. Chuyển đổi số là quá trình thử – sai – học – sửa. Như ông Dũng từng chia sẻ với nhân viên: “Sai thì sửa, miễn là ta không dậm chân tại chỗ”. Chính tinh thần cầu thị này giúp INDEVCO vượt qua những vấp ngã ban đầu để tiếp tục tiến lên.

Những kinh nghiệm của INDEVCO – từ việc hiểu đúng bản chất chuyển đổi số, coi trọng yếu tố con người, dũng cảm thử nghiệm và học hỏi, đến việc sử dụng nguồn lực bên ngoài – đều có thể là bài học tham khảo bổ ích cho các doanh nghiệp Việt Nam khác đang hoặc sắp bước trên con đường này.

Hành trình phía trước còn dài, nhưng câu chuyện của INDEVCO cho thấy: Một doanh nghiệp truyền thống nếu có ý chí và chiến lược đúng đắn vẫn có thể bắt nhịp thời đại, chủ động chuyển mình để vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.