Đoạn nhạc vui nhộn này gợi nhớ một chương trình thú vị của VOV

Thực khách thông thái

Là chương trình được phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), "Thực khách thông thái" là nơi để khán thính giả chọn cho mình cũng như người thân trong gia đình những sản phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe. Chương trình sẽ hướng dẫn, tư vấn tổ chức một bữa ăn gia đình để đảm bảo tiết kiệm, an toàn. Ngoài ra, "Thực khách thông thái" còn giới thiệu những nhà hàng hoặc những món ăn mang tính vùng miền.