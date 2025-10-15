Đô thị vệ tinh từ Bắc chí Nam: Xu hướng bứt phá cho Salacia Villas

(VTC News) -

Bất động sản vệ tinh – quy luật tất yếu của thị trường

Khi quỹ đất trung tâm cạn kiệt, giá BĐS nội đô tăng cao, dòng vốn và nhu cầu an cư buộc phải dịch chuyển sang những khu vực còn nhiều dư địa, hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận tiện tiếp cận từ trung tâm tới vùng giáp ranh. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thị trường BĐS đô thị vệ tinh. Đặc biệt, tại những thành phố áp dụng chiến lược mở rộng địa giới hành chính, giá trị BĐS vệ tinh càng tăng tốc mạnh, đơn cử là Hà Nội.

Sau hợp nhất với tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của Vĩnh Phúc cùng bốn xã thuộc Hòa Bình theo nghị quyết năm 2008, Hà Nội phát triển theo hướng đa cực, đưa giá BĐS vùng giáp ranh tăng mạnh trong hơn một thập kỷ.

Khi trở thành quận, thị xã mới của Thủ đô, giá đất tại nhiều khu vực đã tăng từ 2-7 lần. Bên cạnh đó, không gian kinh tế được mở rộng, dân trí nâng cao và diện mạo đô thị ngày càng hiện đại.

Dòng vốn và nhu cầu an cư dịch chuyển mạnh đến các đô thị vệ tinh có hạ tầng giao thông đồng bộ.

Hiện tại, khu vực Đông Anh ở cực bắc được định hướng thành đô thị thông minh, đồng thời là cửa ngõ kết nối các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc thông qua QL 3, đường 5 kéo dài và cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Ở cực Đông, Long Biên và Gia Lâm giữ vai trò trung tâm kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với ba hạt nhân Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Đặc biệt, cực Tây với Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai – những khu vực thuộc Hà Tây cũ – đã vươn mình mạnh mẽ nhờ hạ tầng gồm Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3.5 cùng các trục hướng tâm. Với thanh khoản cao và giá trị BĐS tăng nhanh, nơi đây xuất hiện hàng loạt khu đô thị cao cấp, hình thành trung tâm mới của Thủ đô, là tọa độ của cộng đồng giàu có và chuyên gia quốc tế.

Phú Mỹ - đô thị vệ tinh sở hữu lợi thế siêu cảng quốc tế

Khi Hà Nội mở rộng làm giá trị BĐS vệ tinh tăng mạnh, TP.HCM cũng đang có quỹ đạo tương tự. Theo PropertyGuru, trong hai tháng đầu năm 2025, mức độ quan tâm tập trung vào các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển. Đối tượng mua đa dạng, từ an cư đến đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư phía Bắc tìm cơ hội tại miền Nam.

Chiến lược mở rộng địa giới hành chính TP.HCM mở đường cho các đô thị vệ tinh phát triển .

Giá BĐS vệ tinh TP.HCM ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt. Nhơn Trạch và Bà Rịa – Vũng Tàu có mức tăng 20 - 30%, tiệm cận đỉnh giá năm 2022. Dự báo 2025 - 2028 sẽ tiếp tục bứt phá nhờ loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Long Thành, và các tuyến metro. Những dự án này sẽ thúc đẩy liên kết vùng, tăng khả năng tiếp cận giữa TP.HCM và các đô thị vệ tinh.

Trong đó, Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) nay là phường Tân Thành, TP.HCM nổi lên như cực chiến lược phía Đông Nam. Với vai trò trung tâm công nghiệp – cảng biển, sở hữu cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải thuộc nhóm 19 cảng nước sâu lớn nhất thế giới và đứng thứ 7 thế giới về hiệu suất hoạt động, sau sáp nhập, Phú Mỹ còn hưởng lợi từ chiến lược phát triển liên vùng trên nhiều phương diện: Kinh tế, xã hội, hệ thống hạ tầng.

Đón đầu làn sóng dịch chuyển về Phú Mỹ, VinaLiving (thành viên của tập đoàn VinaCapital) phát triển Salacia Villas – tổ hợp biệt thự cao cấp quy mô 7,2 ha với 333 căn giới hạn. Dự án được quy hoạch bán compound khép kín, mang phong cách Tropical Resort Lifestyle, nổi bật với biểu tượng cảnh quan Super Coral điều hòa vi khí hậu, tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị cảng.

Salacia Villas sở hữu lợi thế vượt trội về kết nối hạ tầng. Từ đây, cư dân chỉ cần 5-10 phút để di chuyển đến nút giao Mỹ Xuân – Ngãi Giao (cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu) và nút giao Võ Văn Kiệt (cao tốc Long Thành – Hồ Tràm). Cảng Cái Mép – Thị Vải nằm cách 15 phút, sân bay Long Thành khoảng 30 phút, còn trung tâm TP.HCM chỉ 60 – 70 phút di chuyển.

Salacia Villas dẫn đầu phân khúc BĐS vệ tinh tại miền Nam.

Theo dự báo, khi các công trình hạ tầng trọng điểm đi vào vận hành, giá BĐS tại khu vực này sẽ đạt các mức cao mới. Với vị trí đắc địa tại Phú Mỹ, Salacia Villas hứa hẹn hưởng lợi trực tiếp từ đợt sóng hạ tầng này, trở thành điểm đến hút dòng vốn, dòng người.

Salacia Villas - Tổ hợp biệt thự bán compound tại trung tâm thương cảng của TP.HCM mở rộng gồm 333 căn biệt thự giới hạn với 4 dòng sản phẩm: Town Villa (diện tích đất 85m2), Deluxe Villa (diện tích đất 110 - 112m2), Garden Villa (diện tích đất 126 - 196m2), Grand Villa (diện tích đất 297 - 412m2). Dự án bàn giao biệt thự hoàn thiện bên ngoài, trong đó Town Villa có giá dự kiến 4,8 tỷ đồng.