Đô thị đảo du lịch, nghỉ dưỡng xa hoa ở miền Bắc: Tọa độ mới của giới đầu tư

(VTC News) -

Tại đây, một đô thị đảo nghỉ dưỡng đầu tiên của Việt Nam đã hình thành với tiềm năng khai thác du lịch dẫn đầu miền Bắc.

Vị thế “hơn cả trung tâm” của đô thị đảo độc nhất

Nhắc đến đảo, nhiều người thường nghĩ đến sự biệt lập, cách xa thành phố và phải di chuyển bằng các phương tiện đường thủy hay đường biển. Nhưng đảo Vũ Yên lại phá vỡ mọi quan niệm truyền thống khi nắm giữ vị trí đắc địa nghìn năm có một tại trung tâm Hải Phòng - đô thị lớn thứ 3 cả nước, đồng thời sở hữu mạng lưới giao thông đa dạng với các dự án hạ tầng đắt giá bao quanh.

Cụ thể, hệ thống hạ tầng giao thông của riêng đảo Vũ Yên đã và đang được thiết lập nhờ cầu Vũ Yên 1, cầu Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành và cầu Nguyễn Trãi khởi công vào cuối năm 2024. Đặc biệt, vào tháng 7/2025, cầu Hoàng Gia sẽ thông xe sớm hơn 1 tháng so với dự kiến. Khi đi vào khai thác, cây cầu này sẽ chính thức xác lập vị trí trung tâm mới của Hải Phòng cho “đảo tỷ phú”.

Cầu Hoàng Gia đã hợp long và sẽ thông xe vào tháng 7/2025, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến

Vị trí “hơn cả trung tâm” của đảo Vũ Yên còn được xác lập khi cầu vượt sông Ruột Lợn và cầu Ngô Quyền đều đã nằm trong quy hoạch, thi tuyển thiết kế từ năm 2023. Đây là hạng mục nằm trên tuyến Vành đai 3 của Hải Phòng, đi qua đảo Vũ Yên, giúp gia tăng kết nối liên vùng, liên khu vực cho Thành phố Đảo Hoàng Gia trong tương lai gần.

Trong khi đó, hạ tầng kết nối liên tỉnh của Vinhomes Royal Island được thiết lập nhờ tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái cùng các cây cầu nghìn tỷ như cầu Bạch Đằng đã đưa vào sử dụng, cầu Lại Xuân dự kiến thông xe tháng 5/2025…

Hệ thống giao thông dày đặc, hiện đại cũng mở toang cánh cửa cho cư dân “đảo tỷ phú” đi ra thế giới và du khách quốc tế đến với Vinhomes Royal Island. Bởi chỉ sau 1 giờ di chuyển, cư dân và du khách đã tiếp cận được bộ tứ sân bay quốc tế, gồm Cát Bi (Hải Phòng), Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh) và Gia Bình (Bắc Ninh).

Từ sự quan tâm, thúc đẩy của chính quyền Hải Phòng và tiến độ thi công thần tốc của Vingroup, các dự án hạ tầng giao thông trợ lực cho Vinhomes Royal Island sẽ liên tục về đích sớm. Nhờ đó, đảo Vũ Yên đang dần khẳng định được vị thế của một trung tâm mới, nằm giữa trung tâm chính trị - hành chính của TP Thủy Nguyên và TP Hải Phòng. Địa thế siêu kết nối này cũng là động lực để phát huy những lợi thế đắt giá của đô thị đảo nghỉ dưỡng đầu tiên của Việt Nam.

Đón sóng tăng giá từ tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng

Tại Thành phố Đảo Hoàng Gia, Vinhomes không chỉ mang tới những sản phẩm BĐS đẳng cấp quốc tế, mà còn kiến tạo hệ thống tiện ích có giá trị khai thác du lịch nghỉ dưỡng đắt giá bậc nhất. Chuỗi trải nghiệm hiếm có cho du khách diễn ra suốt 365 ngày/năm, nhờ bộ sưu tập tiện ích thượng lưu lần đầu xuất hiện.

Mỗi ngày mới, du khách sẽ được đánh thức bởi thiên nhiên trong lành từ sông xanh trước mặt, biển mặn sau nhà. Cuộc sống sẽ ngập tràn năng lượng và bùng nổ cảm xúc với những buổi học cưỡi ngựa tại Vinpearl Horse Academy; những cuộc so gậy tại Vinpearl Golf Hải Phòng; những dạ tiệc du thuyền lãng mạn trong màn pháo rực rỡ và âm nhạc du dương trên sông…

Xứng danh là một điểm du lịch nghỉ dưỡng suốt 4 mùa trong năm, đảo thượng lưu liên tục được thắp sáng bằng hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội đẳng cấp quốc tế. Những “bom tấn” Wonder Island, Countdown to Greatness, Chị đẹp Hải Phòng, Road to 8WONDER… thu hút hàng trăm nghìn du khách là minh chứng sống động cho một tâm điểm ăn chơi không thể bỏ lỡ tại miền Bắc.

Khả năng thu hút hàng triệu du khách là một yếu tố tạo nên giá trị của Vinhomes Royal Island

Tới đây, Vingroup sẽ tiếp tục tăng nhiệt cho đô thị đảo nghỉ dưỡng này bằng loạt tiện ích đắt giá khác, như “vũ trụ giải trí” VinWonders & Safari (dự kiến khai trương tháng 6/2025), Vincom Mega Mall (ra mắt tháng 8/2025)… Bộ sưu tập tiện ích hạng sang sẽ giúp hoàn thiện mô hình BĐS nghỉ dưỡng, mang tới cho hàng triệu du khách những trải nghiệm chỉ có trên đảo Vũ Yên.

Nhờ những lợi thế nói trên, khi sở hữu BĐS tại Vinhomes Royal Island, khách hàng không chỉ làm chủ một chốn an cư hoàn hảo mà còn nắm giữ một mô hình BĐS nghỉ dưỡng có khả năng sinh dòng tiền bền vững khi nhu cầu du lịch ngắn ngày, du lịch chăm sóc sức khỏe ngày một thịnh hành. Đồng thời, tiềm năng gia tăng giá trị của những sản phẩm này cũng đã rõ ràng khi hàng loạt cột mốc tăng giá đã được lên lịch nhờ sự hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tiện ích của “đảo tỷ phú”.

Hiện tại còn được xem là thời điểm vàng khi khách hàng có thể sở hữu những BĐS nghỉ dưỡng tại “trung tâm mới” Vinhomes Royal Island với mức giá chỉ từ 79 triệu đồng/m2. So sánh với giá bán từ 300-500 triệu đồng/m2 tại các khu vực trung tâm cũ đã đạt giới hạn phát triển, đây là “món hời” lớn, dù mua để ở hay đầu tư.

Đặc biệt, khách hàng còn có thể tận dụng chính sách bán hàng độc đáo của Vinhomes để sở hữu các siêu phẩm đầy tiềm năng - chỉ từ 3,3 tỷ đồng tiền vốn và không lo trả gốc, lãi khi được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 36 tháng. Do đó, cơ hội đón sóng tăng trưởng tại Vinhomes Royal Island đã hiện hữu, chỉ chờ những khách hàng nhạy bén đến nắm bắt và khai phá.