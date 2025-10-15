Dỡ công trình chắn biển cuối cùng ở Nha Trang

Từ tháng 5/2025 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định, tiếp tục thu hồi hơn 8.000m2 đất còn lại thuộc dự án khu nghỉ mát Evason Ana Mandara. Phần diện tích này có nhà hàng Ana Beach House. Do diện tích đất đã bị cơ quan nhà nước ra thông báo thu hồi, nên doanh nghiệp tháo dỡ nhà hàng - hạng mục kinh doanh dịch vụ du lịch cuối cùng của dự án - nhằm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho cơ quan chức năng quản lý. Theo ghi nhận, khoảng 10 ngày nay, hàng chục công nhân cùng với máy móc đang dọn dẹp, cố gắng trả mặt bằng sớm nhất cho địa phương.