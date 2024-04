DJ hạng 72 thế giới làm Giám đốc âm nhạc A PLUS HANOI

(VTC News) -

Tọa lạc ở số 78 Yên Phụ (Nguyễn Trung Trực, Ba Đình), A PLUS HANOI là club lớn top đầu Hà Nội, với độ cao trần lên đến 15m, cùng với tổng diện tích mặt sàn hơn 1.400m2 và sức chứa hơn 1.000 người. A PLUS HANOI là club tiên phong ở Việt Nam mang đến trải nghiệm 360° bao trùm với hơn 600㎡ LED, nhiều hơn 2.400 đơn vị đèn chiếu sáng.

A PLUS HANOI sở hữu trang thiết bị âm thanh hiện đại tầm cỡ quốc tế, dàn âm thanh đến từ thương hiệu âm thanh chuyên nghiệp của Pháp là L-Acoustics. Với phương châm mang đến “Lễ hội âm nhạc trong nhà mỗi ngày”, A PLUS HANOI hứa hẹn sẽ tạo ra những sự kiện âm nhạc điện tử vươn tầm quốc tế. A PLUS HANOI sẽ kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tốp đầu thế giới, như: Pink Panda, Rave Republic, Gree Downey, Plastik Funk...

Chia sẻ về dự án hợp tác cùng A PLUS HANOI, DJ Plastik Funk cho biết, anh đã từng đi nhiều nơi, tham gia nhiều dự án âm nhạc lớn, nhưng nhận thấy Việt Nam là một điểm đến hứa hẹn. Đây là một thị trường âm nhạc trẻ và nhiều tiềm năng để phát triển các dòng nhạc điện tử.

Theo đại diện truyền thông của A PLUS HANOI, sự góp mặt của Plastik Funk vì mục tiêu đưa văn hóa EDM, rave đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam.