Đình chỉ sinh hoạt đảng Chi cục trưởng Kiểm lâm Gia Lai và nhiều cán bộ

(VTC News) -

Ngày 15/9, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai thông tin, Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai thống nhất tạm đình chỉ sinh hoạt đảng, xin ý kiến các cơ quan liên quan để triển khai quy định xử lý về mặt đảng đối với 5 cán bộ, đảng viên thuộc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an tạm giam để phục vụ điều tra.

Cụ thể, 5 cán bộ, đảng viên thuộc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai bị đình chỉ gồm: Lê Đức Sáu (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính tổng hợp - Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm); Trần Phước Phi (Giám đốc Ban Quản lý rừng Vĩnh Thạnh; sinh hoạt tại Chi bộ BQLRPH Vĩnh Thạnh); Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh); Đinh Giang Bình (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh); Phan Thanh Kha (Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh).

Khởi tố, bắt giam Chi cục trưởng Kiểm lâm Gia Lai cùng nhiều cán bộ thuộc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai.

Trong số 5 cán bộ, đảng viên, ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai là đảng viên trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh quản lý, các trường hợp còn lại thuộc Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh.

“Hiện, chúng tôi đang chờ Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo, công bố quyết định truy tố chính thức sẽ tiếp tục xử lý, khai trừ và buộc thôi việc đối với các đảng viên vi phạm”, ông Cao Thanh Thương thông tin thêm.

Hiện trạng hơn 25 ha rừng tự nhiên ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (cũ) có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và đưa hối lộ”.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, ngày 17/8/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Trần Phước Phi, Đặng Bá Quang, Đinh Giang Bình, Phan Thanh Kha về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”.

Còn ông Lê Đức Sáu bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đến ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an có văn bản gửi Sở NN&MT tỉnh Gia Lai về việc trao đổi, xử lý đảng viên vi phạm pháp luật thuộc Đảng ủy Sở này quản lý liên quan đến các vi phạm nói trên trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh; Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai.