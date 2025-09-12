Khởi tố, bắt giam Chi cục trưởng Kiểm lâm Gia Lai cùng nhiều cán bộ

(VTC News) -

Ngày 12/9, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an có văn bản về việc trao đổi, xử lý đảng viên vi phạm pháp luật thuộc Đảng ủy Sở này quản lý liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và đưa hối lộ”.

"Hiện Sở đã chuyển văn bản và báo cáo lên Đảng ủy UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, thực hiện xử lý theo văn bản yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an", đại diện lãnh đạo Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.

Cán bộ, chiến sỹ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức khám xét những nơi có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và đưa hối lộ”.

Theo văn bản yêu cầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và đưa hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Vĩnh Thạnh; Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, theo danh sách xem xét xử lý cán bộ, lãnh đạo thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai gồm các ông: Trần Phước Phi (Giám đốc Ban Quản lý rừng Vĩnh Thạnh; sinh hoạt tại Chi bộ BQLRPH Vĩnh Thạnh); Lê Đức Sáu (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính tổng hợp - Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm); Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh)

Ông Đinh Giang Bình (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh); Phan Thanh Kha (Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh).

Hiện trạng hơn 25 ha rừng tự nhiên ở Bình Định (cũ) có liên quan đến vụ án. (Ảnh do PV Báo Điện tử VTC News chụp tháng 3/2024)

Trước đó, ngày 17/8/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với những người nêu trên. Trong đó, ông Trần Phước Phi, Đặng Bá Quang, Đinh Giang Bình, Phan Thanh Kha bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”.

Còn ông Lê Đức Sáu bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai xem xét, xử lý đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng và gửi kết quả trả lời bằng văn bản về Văn phòng Cơ quan CSĐT để phục vụ công tác điều tra.

Một gốc băng lăng "khủng" được vận chuyển ra khỏi rừng, có dấu hiệu sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. (Ảnh do PV Báo Điện tử VTC News chụp tháng 3/2024)

Trước đó, Báo Điện tử VTC News có loạt bài điều tra "Uẩn khúc gốc bằng lăng rừng 200 triệu tại Bình Định" gồm: "Hiện trạng dự án thủy điện 'thế chỗ' hơn 25 ha rừng tự nhiên ở Bình Định" đăng tải ngày 21/11/2023; "'Uẩn khúc' phía sau cây bằng lăng rừng được rao bán 220 triệu đồng tại Bình Định" đăng tải ngày 21/11/2023; Uẩn khúc gốc bằng lăng rừng 200 triệu tại Bình Định: Công văn 'lạ' từ UBND huyện đăng tải 2/2/2024; "Chưa được chấp thuận, huyện ở Bình Định ký giấy đưa 44 cây khỏi rừng trái phép" đăng tải ngày 11/4/2024.

Thông tin trong loạt bài đều có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và đưa hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Vĩnh Thạnh; Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra.

Sau gần 2 năm Báo Điện tử VTC News đăng tải, ngày 25/72025, hàng trăm chiến sĩ, cán bộ Cơ quan CSĐT Bộ Công an tổ chức khám xét tại các địa điểm nói trên. Đến ngày 17/8/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối các cá nhân có liên quan.