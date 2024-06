DIFF 2024 đêm thi thứ 3: Đêm tình yêu lãng mạn từ Đức và Ba Lan

(VTC News) -

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024 đã đi hơn nửa chặng đường, trải qua đêm pháo hoa thứ 3 trong tổng 5 đêm thi.

Với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng, nhiệt huyết cống hiến của gần 2.000 con người tại thành phố Đà Nẵng và tập đoàn Sun Group - đơn vị đồng hành và tổ chức thực hiện, DIFF 2024 đêm thi thứ 3 tiếp tục khẳng định quy mô tầm cỡ, mang đến những cảm xúc bùng nổ cho du khách và người dân Đà Nẵng.

Ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm nhân viên an ninh, cảnh sát cơ động, đội phòng cháy chữa cháy, đội y tế... đã tập kết để chuẩn bị cho các phương án an toàn an ninh và sẵn sàng xử lý bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.

Hơn 200 tình nguyện viên của Sun Group có mặt từ sớm chuẩn bị hậu cần, sẵn sàng đón hàng ngàn du khách. Để có những hình ảnh truyền hình trực tiếp đẹp nhất, những bức hình pháo hoa mãn nhãn trên các mặt báo sau đêm thi, hàng trăm phóng viên, nhà báo và nhân viên kỹ thuật truyền hình đã trực chiến từ chiều đến đêm khuya.

Với chủ đề lãng mạn “Made of Love Inspiration – Tình yêu diệu kỳ”, đêm pháo hoa giữa Ba Lan và Đức thu hút hàng chục ngàn khán giả từ khắp nơi đổ về Đà Nẵng.

Trên các cây cầu bên sông và trong các nhà hàng, khách sạn dọc những tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng… có tầm nhìn ngắm pháo hoa đã chật kín chỗ. Không khí trên khán đài lại càng nóng hơn bao giờ hết, bởi ngoài màn trình diễn pháo hoa của Đức và Ba Lan, khán giả còn được chứng kiến những tiết mục nghệ thuật đặc biệt cảm xúc trên sân khấu.

Đội Đức đưa khán giả qua từng cung bậc cảm xúc khi yêu

Màn trình diễn “Tình yêu thiêng liêng” của đội Đức mở đầu đêm pháo hoa bằng giai điệu du dương và các chùm pháo lãng mạn trên bầu trời.

Tiếp nối bằng bản nhạc "Confide In Me" nhẹ nhàng, những bông pháo hoa màu sắc dịu dàng dẫn dắt khán giả vào không gian đầy cảm xúc. Để rồi giai điệu tinh nghịch và đầy năng lượng của "Grace Kelly" và "Oh Yeah" làm bùng nổ những chùm pháo hoa lớn hơn, đủ loại màu sắc, mang đến niềm vui và sự phấn khích.

Đưa khán giả theo từng cung bậc cảm xúc khi yêu, âm nhạc "You Take My Breath Away" vang lên, khiến người xem phải trầm trồ trước những màn pháo hoa phức tạp.

Đội Đức sử dụng 4.000 bông pháo hoa với các hiệu ứng đặc biệt tinh tế: Chùm pháo liễu rủ vàng duyên dáng, những tia lửa trôi xuống như sao rơi, những vòng xoắn ốc đan xen, vẽ lên màn đêm bên sông Hàn những màu sắc sống động,...

Giai điệu cổ điển "Pizzini - Seconda Parte" kết hợp với pháo hoa nghệ thuật để lại nhiều khoảnh khắc yêu khiến người xem mê mải.

Từ sự phấn khích ban đầu, đến cảm giác cuồng nhiệt, cháy bỏng hay những khoảnh khắc đầy cảm động, màn trình diễn của đội Đức đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu qua các cung bậc cảm xúc đầy mãnh liệt của tình yêu, để cho tới khi những bông pháo cuối cùng rơi xuống mặt sông, khán giả vẫn còn mơ màng, tiếc nuối.

Đội Ba Lan để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả

Ngay trước màn trình diễn của đội Ba Lan, cơn mưa bất chợt ập xuống. Mưa là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với các đội thi pháo hoa, nhưng đội Ba Lan đã vượt qua màn khói để có một màn trình diễn ấn tượng, để lại nhiều tiếc nuối cho du khách.

Ấn tượng lớn nhất mà đội Ba Lan để lại là sự ăn ý gần như hoàn hảo giữa âm nhạc và pháo hoa, với tiết tấu khi trầm lắng, lúc cao trào đầy cảm xúc, giúp du khách cảm nhận được rất rõ giai điệu tình yêu cuồng nhiệt của đội dành cho Đà Nẵng.

Khi những bông pháo đầu tiên bắn lên nền trời còn trong ngay sau cơn mưa, du khách đã ồ lên đầy hào hứng trước tạo hình bông pháo độc đáo và đa dạng giữa nền nhạc “I don't want to set the world on fire”, tựa như ngọn lửa rồng đã từng đốt nóng trái tim và tình cảm mà đội dành cho Đà Nẵng.

Tiếp sau đó là chương cảm xúc nghẹt thở khắc họa nhịp sống bận rộn, công việc căng thẳng với bản hòa tấu của "Insomnia," "Gangsta's Paradise," "Toxic," và "Smoke on the Water" nối tiếp nhau, đẩy cảm xúc dâng trào.

Đội Ba Lan kết thúc câu chuyện kể của mình với bản nhạc “All in” sôi động và âm thanh vang dội từ những chùm pháo như chia sẻ với khán giả niềm vui vỡ òa khi trở lại Đà Nẵng trong kỳ DIFF 2024.

Chị Tuyết Nhung đến từ Hà Nội chia sẻ: “Thật sự quá tiếc cho đội Ba Lan, nếu thời tiết ủng hộ thì đây thực sự là mang trình diễn ngoạn mục. Nhưng dù vậy, màn trình diễn trong khói lại khiến tôi cảm nhận rất rõ các giai điệu tình yêu và sự kết hợp ngoạn mục của âm thanh và ánh sáng”.

Những màn trình diễn nghệ thuật khuấy động không khí bên sông Hàn

Đêm pháo hoa thứ 3 cũng là đêm của những ca khúc và vũ điệu của tình yêu. Ngay dưới cơn mưa, dàn nghệ sĩ vẫn trình diễn đầy thăng hoa và đam mê, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Từ khán đài, khán giả nhún nhảy theo giai điệu tươi sáng của “Em xinh,” hòa mình vào màn trình diễn đầy năng lượng với “Marry you,” và bước vào không gian tình yêu sâu lắng, mộc mạc nhưng đầy xúc cảm của “Có chàng trai viết lên cây” và “Chuyện tình thảo nguyên.”

Đắm chìm trong không gian âm nhạc phấn khích và năng lượng với “A sky full of stars” và Mashup sôi động “Nhảy Nhảy Nhảy - Luck is on my side”, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước một DIFF 2024 được tổ chức ngày càng hấp dẫn.

Sau đêm pháo hoa, hàng trăm tình nguyện viên và thành viên Ban tổ chức ở lại sân khấu, khán đài tới đêm khuya để đảm bảo công tác dọn rác, làm sạch sân khấu, chuẩn bị cho đêm pháo hoa tiếp theo giữa Trung Quốc – Phần Lan (29/6).

Đêm diễn 29/6 có chủ đề "Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên" và sau đó là đêm chung kết diễn ra tối 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”.