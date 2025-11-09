Điều tra vụ rò rỉ điện khiến thiếu niên 15 tuổi tử vong ở trung tâm TP.HCM

Sáng 9/11, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nghi rò điện trên đường Đề Thám trong lúc ngập nước khiến một nam thiếu niên bị điện giật tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: AH)

Theo UBND phường Cầu Ông Lãnh, sự cố rò rỉ điện xảy ra lúc 19h tối 8/11, tại vị trí trước hẻm số 160 Đề Thám. Nạn nhân là một nam thiếu niên 15 tuổi, ngụ địa phương.

Thời điểm trên, nam thiếu niên đang di chuyển qua đoạn ngập nước gần tủ điện trước hẻm số 160 Đề Thám đã bất ngờ ngã xuống đất, co giật mạnh.

Phát hiện sự việc, người dân kịp thời kéo nạn nhân ra khỏi khu vực rò rỉ điện và sơ cứu, sau đó nhanh chóng chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau sự cố, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) đã lập tức cắt điện khu vực và cử nhân viên kỹ thuật xuống hiện trường rà soát.

Nhân viên điện lực kiểm tra, phát hiện cửa sắt gần tủ điện có nối với một ổ cắm, phần tường và cửa sắt có dấu hiệu rò điện. (Ảnh: AH)

Đại diện EVN HCMC thông tin với báo chí, qua kiểm tra ban đầu, không phát hiện rò điện tại vị trí tủ điện trên vỉa hè do ngành điện quản lý. Tuy nhiên, khi nhân viên điện lực kiểm tra, họ phát hiện cửa sắt gần tủ điện có nối với một ổ cắm, phần tường và cửa sắt có dấu hiệu rò điện.

Chiều và tối 8/11, tại TP.HCM, triều cường kết hợp mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trung tâm ngập sâu, có nơi nước dâng cao hơn nửa mét. Tình trạng ngập nặng ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.