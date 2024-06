Điều tra vụ nghi dùng mìn ném vào người đòi tiền ở Quảng Ninh

Chiều 24/6, đại diện lãnh đạo Công an phường Hà Lầm (TP Hạ Long, Quảng Ninh) xác nhận vụ việc hai người đàn ông đi đòi tiền nghi bị ném mìn tại khu 3 Đồi Cao Văn Hóa.

Theo đó, hai người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi xe máy tới nhà ông L. (tại khu 3 Đồi Cao Văn Hóa) với ý định đòi tiền. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ việc.

Sau khi ra khỏi nhà, hai người này thấy một vật nghi là mìn được ném từ tầng 2 nhà ông L. tới vị trí đang đứng. Hai người đàn ông trên liền để lại xe máy và bỏ chạy.

Sau đó vài giây, tiếng nổ lớn phát ra, chiếc xe máy bị hư hỏng.

Xe máy hư hỏng sau tiếng nổ lớn.

Nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, ông L. nợ những người này khoảng 200 triệu đồng. Lực lượng công an đã tới phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Vụ việc không có thiệt hại về người. Công an phường Hà Lầm đã báo cáo Công an TP Hạ Long để tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ", lãnh đạo Công an phường Hà Lầm cho biết.