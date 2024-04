Điều tra vụ cha lùi xe vào bãi đất trống, nghi cán chết con trai ở Bình Phước

(VTC News) -

Ngày 9/4, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước điều tra nguyên nhân vụ bé B.T.T (2 tuổi, ngụ phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) tử vong, nghi do cha ruột lùi xe cán.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 8/4, anh B.V.T (35 tuổi, cha ruột bé T.) cho con chơi trong phòng trọ rồi ra khởi động máy, lùi xe bồn vào bãi đất trống bên cạnh.

Sau khi xe vào vị trí, anh B.V.T. quay lại phòng trọ. Lúc này, anh T. không thấy con trai đâu liền đi tìm. Ra sau xe bồn, anh T. hốt hoảng phát hiện con nằm dưới dưới bánh xe.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Người cha bế bé lên và kêu cứu mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bé đã tử vong.

Trước đó, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, khoảng 18h hôm 15/8/2023, sau giờ làm việc, ông T. lái chiếc ô tô Ford EcoSport, biển số Bình Dương về nhà tại TP Thuận An. Lúc này, bé A. đang chơi ở sân nhà, nhưng khi lái xe vào sân, ông đã vô tình cán qua người con gái.

Ông T. cùng hàng xóm đưa bé gái đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo lời khai ban đầu của các nhân chứng, đây là tai nạn do vô tình. Tuy nhiên, công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc.