Điều tra nguyên nhân bé gái hơn 1 tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 22/2, tin từ Công an Quận 12, TP.HCM, đơn vị đang điều tra nguyên nhân bé gái T.N (14 tháng tuổi) - tử vong tại nhà giữ trẻ trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12.

Thông tin ban đầu, trưa 21/2, bà P. (36 tuổi) - người giữ trẻ - phát hiện bé N. có biểu hiện nôn ói nên cùng người dân xung quanh đưa bé vào bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Hoàng Thuận)

Sau đó, Công an phường Tân Thới Hiệp, Công an Quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai bà P.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bé N. tử vong do bệnh lý.

Theo người dân địa phương, vợ chồng bà P. thuê căn nhà trên và sinh sống cùng với 2 người con và nhận trông giữ một số trẻ là con của công nhân trên địa bàn.

Bà P. có bằng giữ trẻ, trước đây từng làm giáo viên ở trường mầm non, tính tình hiền lành. Sau khi nghỉ làm ở trường, bà P. nhận giữ trẻ được vài năm và rất thương yêu trẻ em.

Trong lúc đang giữ 4 em bé thì không may xảy ra vụ việc đau lòng. Cha mẹ của bé N. đều là công nhân và đang ở trọ tại phường Hiệp Thành.

Trước đó, hôm 6/6/2023, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái L.K.B.A (2 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) tại nhà trẻ mầm non Baby Shark.

Thông tin ban đầu, bé A. được người nhà đưa đến gửi tại nhà trẻ Mầm non Baby Shark thuộc thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng. Đến khoảng 16h cùng ngày, người nhà nhận được tin nhắn bé A. đã tử vong tại bệnh viện.

Theo báo cáo ban đầu của nhà trẻ này, khoảng 15h bé A., cùng nhiều bé khác được cô giáo đưa xuống nhà tắm để tắm.

Khoảng 15 phút sau, cô giáo phát hiện bé A. đã bị ngã cắm đầu vào thùng nước để trong nhà tắm. Ngay lập tức, các cô giáo hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu nhưng bé A. đã tử vong.