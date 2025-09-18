Người thầy dạy tiếng Anh trên sóng VTV nổi tiếng một thời giờ thế nào?

(VTC News) -

Trong chương trình Ký ức VTV, khán giả đã có dịp gặp lại thầy Nguyễn Quốc Hùng – người thầy dạy tiếng Anh đầu tiên trên sóng truyền hình Việt Nam.

Năm 1986, khi đất nước bắt đầu bước vào công cuộc Đổi mới, lần đầu tiên chương trình dạy tiếng Anh được phát sóng trên truyền hình quốc gia. Trong bối cảnh việc học ngoại ngữ còn đầy khó khăn, tài liệu khan hiếm, trung tâm ngoại ngữ chưa phổ biến, sự xuất hiện của thầy Hùng trước màn ảnh nhỏ đã mang tri thức đến từng mái nhà và trở thành ký ức khó phai trong lòng nhiều thế hệ.

Thầy Nguyễn Quốc Hùng - người thầy dạy tiếng Anh đầu tiên trên sóng truyền hình Việt Nam.

Thời điểm ấy, thầy Hùng đang là giảng viên tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ (nay là Đại học Hà Nội). Không có ý định gắn bó với truyền hình, nhưng ông bất ngờ nhận được lời mời từ Ban Khoa giáo của VTV.

“Truyền hình cần một người vừa có thể viết kịch bản tiếng Anh, vừa có kinh nghiệm biên soạn giáo trình, lại có ngoại hình và giọng nói phù hợp để lên hình. Tôi đáp ứng được phần nào nên quyết định thử sức. Cũng nhờ hai người bạn động viên, tôi bước vào truyền hình rất tình cờ – đơn giản chỉ là Vào thì vào!” – thầy Hùng nhớ lại.

Nếu so với hiện nay, việc dạy học trên truyền hình lúc ấy gần như bắt đầu từ con số 0. Không có phòng thu hiện đại, cảnh trí chỉ là phông nền đơn giản, kỹ thuật dựng hình thô sơ. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất là chuyển tải một khối lượng kiến thức khô khan thành nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ theo dõi trên màn ảnh nhỏ.

Thầy Hùng phải học cách viết kịch bản truyền hình, chia nhỏ kiến thức thành từng “cảnh quay”. Khi nào đưa chữ lên màn hình, khi nào thầy trực tiếp giảng, khi nào minh họa bằng hình ảnh hay tình huống thực tế – tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng. “Tôi vừa làm vừa học, đọc thêm tài liệu về dạy học qua media, và hỏi han các anh chị đi trước trong nghề truyền hình”, ông kể.

Thầy Hùng trở thành gương mặt quen thuộc của VTV2, được khán giả gọi trìu mến là “Hùng MA”

Công việc vất vả nhưng lại tràn đầy kỷ niệm. Ê-kíp chỉ vài người, gắn bó như gia đình. Có hôm làm việc khuya, họ cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc chỉ với đậu phụ chấm mắm tôm nhưng rộn rã tiếng cười. Một lần khác, cả nhóm kéo nhau về vùng nông thôn, ngồi ăn cùng bà con, thưởng thức những món dân dã, trở thành ký ức đáng nhớ suốt đời.

Từ năm 1986 đến đầu thập niên 2000, gần như không ai học tiếng Anh qua truyền hình mà không biết đến thầy Nguyễn Quốc Hùng. Ông trở thành gương mặt quen thuộc của VTV2, được khán giả gọi trìu mến là “Hùng MA” – vừa là viết tắt của “Master of Arts” (Thạc sĩ), vừa như một “thương hiệu” gắn liền với tiếng Anh truyền hình.

Hình ảnh người thầy với dáng vẻ giản dị, giọng nói trầm ấm, cách giảng cuốn hút đã để lại dấu ấn sâu đậm. “Có lần, cậu thanh niên nhận ra tôi ngoài phố, xin bắt tay chỉ để về khoe với vợ rằng gặp ‘Hùng MA’. Tôi xúc động lắm. Đó là phần thưởng vô giá mà nghề này đem lại”, thầy chia sẻ.

Không ít người sau này trở thành giáo viên, phiên dịch, nhà ngoại giao, kỹ sư hay doanh nhân đã từng “nhập môn” tiếng Anh nhờ những bài học đầu tiên của thầy qua màn ảnh nhỏ.

Thầy Hùng đã biên soạn gần 100 đầu sách, hàng nghìn bài giảng trên sóng truyền hình – phát thanh,

Ít ai biết rằng, tuổi trẻ của thầy Nguyễn Quốc Hùng gắn với giấc mơ khác. Từ nhỏ ông đã được học tiếng Pháp và tiếng Anh, nhưng lại mê làm kỹ sư địa chất, từng ôm đàn guitar hát Sơn nữ ca trong rừng. Sau ba năm dạy học ở Cao Bằng, niềm say mê ngoại ngữ mới thực sự nảy nở, đưa ông sang một con đường khác.

Trong sự nghiệp, thầy Hùng có 35 năm gắn bó với Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (từng giữ chức Phó Hiệu trưởng), 25 năm cộng tác với VTV2, và 20 năm hợp tác cùng VOV. Ông đã biên soạn gần 100 đầu sách, hàng nghìn bài giảng trên sóng truyền hình – phát thanh, trong đó nổi bật có People You Meet, Muzzy in Gondoland, Sing to Learn… Ông là giảng viên đầu tiên của Việt Nam được Nhà nước cử sang Anh để được đào tạo bài bản về dạy tiếng Anh qua phương tiện thông tin đại chúng.

Giờ đây, khi đã ở tuổi ngoài 80, thầy Nguyễn Quốc Hùng vẫn miệt mài viết, nghiên cứu, và đặc biệt trân trọng những ký ức gắn bó với thế hệ khán giả truyền hình.

Thầy Hùng có hai người con. Con trai hiện sống tại TP.HCM, tuy không theo học ngoại ngữ nhưng lại có chuyên môn về đồ họa. Con gái thầy lại chọn con đường gần gũi hơn, được đào tạo tại Anh và hiện theo đúng nghề của bố.

Với nhiều người, ông không chỉ là “người thầy trên màn hình” mà còn là biểu tượng. Với nhiều người, tiếng Anh qua truyền hình không chỉ là môn học, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới.