Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống nước cam sai thời điểm?

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, cam là loại quả quen thuộc, chứa nhiều vitamin C, vitamin A cùng các khoáng chất thiết yếu. Một quả cam cỡ vừa cung cấp khoảng 60 calo, 15,4 g carbohydrate, 12 g đường tự nhiên, 3 g chất xơ, 70 mg vitamin C và 237 mg kali. Nhờ đó, nước cam giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ phòng bệnh tim mạch, mỡ máu cao và làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, vị chua và hàm lượng axit cao khiến nước cam không phải lúc nào cũng phù hợp để sử dụng. Nếu uống sai thời điểm, lợi ích sức khỏe có thể bị “phản tác dụng”, thậm chí gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ tiêu hóa và chuyển hóa.

Không nên uống khi đang đói

Uống nước cam lúc bụng rỗng dễ khiến dạ dày bị kích thích mạnh. Axit hữu cơ và vitamin C có thể làm tăng tiết dịch vị, gây cồn cào, đau rát, lâu dài làm nặng thêm tình trạng viêm loét dạ dày ở người có cơ địa nhạy cảm.

Tránh uống vào buổi tối

Buổi tối là thời điểm cơ thể nghỉ ngơi, nhu cầu năng lượng thấp. Uống nước cam lúc này có thể khiến năng lượng dư thừa dễ tích tụ dưới dạng mỡ, đồng thời gây tiểu đêm, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Axit trong cam còn làm tăng nguy cơ mòn men răng nếu uống sát giờ ngủ. Với người có bệnh lý thận, việc nạp thêm khoáng chất vào buổi tối có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi.

Không uống ngay sau khi dùng sữa

Protein trong sữa có thể phản ứng với axit hữu cơ và vitamin C trong cam, tạo kết tủa, làm chậm quá trình tiêu hóa. Hệ quả thường gặp là chướng bụng, đầy hơi, đau bụng hoặc tiêu chảy, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người có đường ruột yếu.

Ngoài ra, cần tránh uống nước cam cùng thời điểm dùng thuốc. Một số hoạt chất trong cam quýt có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu thuốc, làm giảm hoặc thay đổi tác dụng điều trị. Khoảng cách an toàn được khuyến nghị là trước hoặc sau khi uống thuốc từ một đến hai giờ.

Theo các chuyên gia, thời điểm phù hợp nhất để uống nước cam là buổi sáng hoặc sau bữa ăn. Khi đó, dạ dày đã có thức ăn lót nền, giúp giảm kích ứng và tăng khả năng hấp thu vitamin, khoáng chất. Người dùng có thể uống sau bữa ăn khoảng một đến hai giờ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Một số nhóm đối tượng cần thận trọng khi sử dụng nước cam, gồm người viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa, đái tháo đường, suy gan, suy thận hoặc người nhạy cảm với vitamin C.

Ngay cả người khỏe mạnh cũng không nên uống quá nhiều vì dư thừa vitamin C không mang lại thêm lợi ích, ngược lại có thể gây rối loạn tiêu hóa và gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.

Nước cam tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng đúng cách, đúng thời điểm.