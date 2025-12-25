Điều bất ngờ về ca khúc Việt đang 'làm mưa làm gió' tại Trung Quốc

(VTC News) -

Những ngày qua, ca khúc Giá như anh là người vô tâm bỗng trở thành xu hướng trên Douyin (TikTok Trung Quốc) sau khi được nhiều nhà sáng tạo nội dung sử dụng để nhảy cover. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ cũng nhanh chóng "bắt trend" trào lưu này khiến bài hát thêm phần lan tỏa.

Trong gameshow Xin chào thứ 7, diễn viên Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm còn cùng nhau nhảy trên nền nhạc bài hát này. Cả hai nhận được lời khen khi nhảy tự tin, kết hợp ăn ý. Đoạn video nhảy của hai ngôi sao nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục tới hàng trăm nghìn lượt xem.

Nghệ sĩ Trung Quốc nhảy trên nền nhạc "Giá như anh là người vô tâm".

Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Quan Hiểu Đồng, Chung Nhã Đình, Vương Nhất Đình, Vương Nhất Phi, Khổng Tuyết Nhi, Lưu Vũ (cựu thành viên INTO1) cũng sử dụng bài hát này để "đu trend".

Diễn viên Trương Dư Hi gây chú ý khi video của cô vượt mốc một triệu lượt thích, còn diễn viên Nhan An ghi nhận khoảng 1,4 triệu lượt yêu thích nhờ phần thể hiện cuốn hút trên nền nhạc Giá như anh là người vô tâm.

Ca khúc Giá như anh là người vô tâm do DC Tâm sáng tác, bản gốc được Hồ Phong An thể hiện. Điều bất ngờ khi bài hát được ra mắt từ năm 2016, nhưng lại không quá nổi bật vào thời điểm đó.

Thời gian qua, phiên bản remix giúp ca khúc được yêu thích trở lại. Ca khúc được làm mới lại trên kênh Mum Remix và bản kết hợp với “Đáy biển” đạt hàng chục triệu lượt xem.

Bản remix với giọng nữ nhanh chóng trở thành xu hướng với khán giả Việt Nam nhờ giai điệu bắt tai từ tháng 11/2025. Sau đó, ca khúc được lan tỏa và gây sốt tại Trung Quốc.

Bản gốc "Giá như anh là người vô tâm" ra mắt cách đây 9 năm.

Đây cũng không phải lần đầu tiên một ca khúc Việt tạo thành xu hướng tại đất nước tỷ dân. Cách đây không lâu, Vì yêu cứ đâm đầu (Min, Đen và JustaTee) cũng gây sốt trở lại trên mạng xã hội Douyin. Phiên bản với giai điệu trẻ trung được nhiều người sử dụng để nhảy cover, tạo thành trào lưu.

Vài năm trước, See tình của Hoàng Thùy Linh trở thành hiện tượng. Ca khúc thậm chí được chọn làm nhạc nền trong chương trình Street dance of China. Không chỉ tại Trung Quốc, ca khúc còn nhanh chóng lan tỏa khắp toàn cầu.

Dễ đến dễ đi của Quang Hùng MasterD cũng là một bài hát Việt "làm mưa làm gió" lại xứ tỷ dân. Ca khúc này được nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ biểu diễn, trong đó có màn trình diễn của Cúc Tịnh Y và Hầu Minh Hạo với phiên bản tiếng Trung Đôi mắt em tựa ánh sao trời.