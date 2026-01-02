Diễn viên 'Tuyệt đỉnh kungfu' qua đời

Theo China Times, diễn viên kiêm chỉ đạo võ thuật nổi tiếng Viên Tường Nhân qua đời hôm 1/1 tại Bệnh viện Elizabeth ở Hong Kong, Trung Quốc. Vợ ông đăng cáo phó trên mạng xã hội, cho biết tang lễ được cử hành vào ngày 2/1 tại Nhà tang lễ Thế giới Hong Kong.

Thông tin ngôi sao gạo cội qua đời ở tuổi 69 khiến người hâm mộ và giới nghệ sĩ xót thương. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả đăng bài tưởng niệm.

Viên Tường Nhân sinh ra trong gia đình võ thuật. Cha ông là Viên Tiểu Điền, chỉ đạo võ thuật nổi tiếng của Hong Kong, từng là thầy dạy diễn xuất của Thành Long. Anh, em trai của Viên Tường Nhân đều là cây đại thụ điện ảnh; trong đó có thể kể đến chỉ đạo võ thuật, đạo diễn Viên Hòa Bình, Viên Tín Nghĩa, Viên Nhật Sơ, Viên Chấn Uy, Viên Long Câu.

Viên Tường Nhân qua đời ở tuổi 69. (Ảnh: Weibo)

Viên Tường Nhân được rèn luyện võ thuật từ nhỏ và sau đó bước vào làng phim, nhanh chóng đạt thành tựu. Ông không chỉ tạo nên nhiều vai diễn kinh điển mà còn tham gia thiết kế, dàn dựng hành động cho nhiều dự án phim lớn.

Cuộc đời Viên Tường Nhân gắn liền với thời kỳ hoàng kim của phim võ hiệp Hong Kong. Cuối thập niên 1960, ông bước chân vào giới điện ảnh với vai trò diễn viên đóng thế, rồi nhờ nỗ lực bền bỉ mà dần trở thành chỉ đạo võ thuật nổi tiếng. Một số dự án đình đám mà ông tham gia như Hoàng Phi Hồng, Thái Cực Trương Tam Phong… không chỉ được khán giả nội địa yêu mến mà còn góp phần đưa vẻ đẹp võ thuật phương Đông ra quốc tế.

Với đại đa số khán giả, vai diễn đáng nhớ nhất của Viên Tường Nhân chính là lão ăn mày cầm bí kíp Như Lai Thần Chưởng trong phim Tuyệt đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì. Câu thoại “Ta thấy cốt cách ngươi phi phàm, là kỳ tài luyện võ hiếm thấy trong vạn người” đã trở thành kinh điển, lan truyền rộng rãi trên mạng như một biểu tượng văn hóa, gắn liền với ký ức của nhiều khán giả. Ngoài ra, vai ăn mày trong Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi của ông cũng gây ấn tượng sâu đậm.

Không chỉ hoạt động tại Hong Kong, Viên Tường Nhân còn cùng anh trai Viên Hòa Bình sang Hollywood, tham gia chỉ đạo võ thuật cho các tác phẩm quốc tế nổi tiếng như Daredevil và Charlie’s Angels.

Lần xuất hiện công khai cuối cùng của Viên Tường Nhân là khi ông tham gia ghi hình tác phẩm Red Wedding Dress. Khi đó, do sức khỏe suy yếu, ông phải ngồi xe lăn hỗ trợ trong lúc làm việc.