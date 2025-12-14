Diễn viên Hà Tình 'Tây du ký' qua đời

Theo tờ China Times, Hà Tình qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 61 tuổi. Gia đình diễn viên xác nhận thông tin với truyền thông, đồng thời đăng tải cáo phó trên mạng xã hội.

Ngôi sao phim Tây Du Ký trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13/12. Lễ tang diễn viên dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/12, tại một nhà tang lễ ở Bắc Kinh.

Thông tin Hà Tình qua đời gây xôn xao giới giải trí Trung Quốc, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên.

Nhiều năm trước, vì lý do sức khỏe suy giảm, Hà Tình dần rút lui khỏi làng giải trí. Lần gần nhất cô xuất hiện trên sân khấu là vào năm 2014. Đến năm 2024, cô được chẩn đoán mắc u não, tình trạng sức khỏe tiếp tục chuyển biến xấu.

Hà Tình qua đời ở tuổi 61. (Ảnh: Weibo)

Hà Tình sinh năm 1964, có niềm đam mê với nghệ thuật từ nhỏ. Cô từng theo học khoa diễn xuất trường nghệ thuật Triết Giang, sau đó đặt chân vào làng giải trí năm 20 tuổi.

Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng khí chất nổi bật, Hà Tình nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cô được ca ngợi là “đệ nhất mỹ nhân cổ trang” của Trung Quốc đại lục.

Hà Tình là diễn viên duy nhất tham gia cả 4 phim kinh điển chuyển thể từ "tứ đại danh tác" của Trung Quốc, gồm: Tây du ký (Linh Cát Bồ Tát), Hồng lâu mộng (Tần Khả Khanh), Tam Quốc diễn nghĩa (Tiểu Kiều) và Thủy Hử (Lý Sư Sư).

Khi tham gia bộ phim điện ảnh Đội nữ đặc nhiệm, Hà Tình nảy sinh tình cảm với diễn viên Lưu Uy. Sau 5 năm hẹn hò, cả hai tuyên bố chia tay. Nhiều năm sau, phía nam diễn viên công khai làm rõ rằng hai người chỉ sống chung, không có quan hệ hôn nhân.

Sau khi khép lại mối tình với Lưu Uy, Hà Tình hẹn hò nam diễn viên Hứa Á Quân. Cặp đôi tiến tới hôn nhân và có một con trai. Tuy nhiên, hôn nhân của họ cũng khá ngắn ngủi, khép lại vào năm 2003.