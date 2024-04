Diễn viên Thu Quỳnh: Tôi không muốn ràng buộc bởi tờ giấy hôn thú

Tôi đang hạnh phúc thì người ta lại lên bài nói tôi rất đau khổ

- Từ những chia sẻ trên trang cá nhân 2 ngày gần đây có thể thấy Thu Quỳnh dù gần tới ngày sinh nhưng có vẻ gặp nhiều sóng gió vì những chuyện bên ngoài?

Tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều vì tôi chủ động trong cuộc sống của mình, bản thân như thế nào tôi tự biết. Lâu lắm rồi cuộc sống của tôi không bị ảnh hưởng hay xao động bởi những thông tin không đúng sự thật trên mạng.

Nguồn cơn bắt đầu từ việc tôi chia sẻ status trên Facebook của mình. Trước giờ những người theo dõi đều chỉ tin những thông tin do chính tôi đưa trên trang chính thức của Thu Quỳnh. Tuy nhiên thời điểm bây giờ có quá nhiều trang tung tin thay đổi 180 độ. Tôi chia sẻ status mình đang hạnh phúc người ta lại lên bài nói tôi rất đau khổ. Tôi chỉ thấy buồn cười.

Có lẽ tôi đã miễn nhiễm với những thông tin như vậy nên đương nhiên sẽ không vào những tin trang tin đó đọc. Các trang mạng xã hội của tôi cũng thường không hiện lên những bài viết như thế do tôi chỉ đọc báo chính thống. Tuy nhiên người thân và bạn bè sau khi đọc được những thông tin bịa đặt đó lại phản ánh với tôi.

Người thân đương nhiên biết tình trạng của Thu Quỳnh nhưng dù sao cũng không thể vững vàng được như mình và đôi khi xao động. Vì thế tôi lại phải an ủi để mẹ yên tâm là mình không sao bởi mọi người lo tôi mang bầu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những thông tin tiêu cực.

Thu Quỳnh chuẩn bị đón con thứ 2 chào đời.

- Ở nhiều nước, gần nhất như Hàn Quốc, khi nghệ sĩ bị tung tin sai lệch họ lập tức yêu cầu gỡ bài, đính chính, xin lỗi, thậm chí có hành động pháp lý. Không phải lần đầu bị bóp méo chuyện đời tư, chị đã bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ pháp luật can thiệp?

Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó. Và tôi không phải nạn nhân duy nhất. Ví dụ gần đây Ninh Dương Lan Ngọc tuyên bố mình sẽ đi du học và đó là chuyện vui nhưng sau đó mọi người lại thêu dệt lên nhiều chuyện drama khiến bạn ấy phải lên tiếng rất nhiều.

Tâm lý khi đón nhận câu chuyện không phải là của mình mặc dù với nghệ sĩ có vẻ đã quen với chuyện đó rồi nhưng vẫn thấy tội cho chính khán giả vì họ không biết tin vào đâu. Tội nhất vẫn là người thân dù biết mười mươi mình như thế nào nhưng vẫn bị ảnh hưởng tâm lý bởi thông tin sai lệch.

Hoặc những nghệ sĩ đang rất hạnh phúc như Minh Hằng chẳng hạn vẫn bị bàn tán. Lấy chồng cũng bị nói, không lấy chồng cũng bị nói, sinh con cũng bị nói mà không sinh con cũng bị nói. Ở với nhau cũng bị nói, ở với nhau không đăng ký kết hôn cũng bị nói rồi biến thành câu chuyện xa vời với thực tế.

Thu Quỳnh và con trai.

- Chị bản lĩnh khi đối mặt với những câu chuyện dư luận thêu dệt, mẹ chị cũng vậy nhưng bé Be còn quá nhỏ. Vậy Thu Quỳnh có phải nói chuyện nhiều với con trai để giải thích đâu là thông tin sai, đâu là thông tin đúng?

Be không được sử dụng mạng xã hội nên trước mắt bạn ấy không bị ảnh hưởng bởi những chuyện đó. Điều cốt yếu là Be ở với tôi và các mối quan hệ của mẹ bạn ấy đều biết. Be cũng biết thế nào đúng, thế nào là sai. Trộm vía bạn Be rất biết bảo vệ tôi. Con hạnh phúc, vui vẻ với việc tôi có thêm em bé.

Trước khi quyết định có em bé thứ 2, tôi đã phải làm công tác tư tưởng với con. Lý do rất lớn khiến tôi quyết định sinh em bé đó là vì Be rất mong có em. Be là người giục tôi có thêm em bé bao năm nay, có khi 1 năm giục tới mấy lần. Và giờ con đồng hành với tôi trong cả thai kỳ. Bạn ấy chia sẻ và rất yêu thương mẹ.

Thực sự tôi cũng không quá lo lắng vì các thông tin ngoài lề bởi nó sẽ trôi rất nhanh, sau vài ngày sẽ chuyển qua người khác. Mình không thể nắn dòng những thông tin đó nên bản thân mỗi người đọc phải là một nhà thông thái. Các thông tin tiêu cực hiện tại được đẩy lên rất nhanh vì có sự chung sức bởi sự tò mò của nhiều người. Nick ảo trên mạng quá nhiều và những comment mang tính sát thương đều xuất phát từ nick ảo nên tôi nghĩ không cần thiết phải tranh luận với những cái máy. Tôi mong khán giả sáng suốt khi đọc thông tin.

Tôi khác với nhiều nghệ sĩ khác là tự quản lý trang cá nhân của mình, tất cả những gì tôi đăng tải đều là phát ngôn chính thức của Thu Quỳnh nên ai có thắc mắc gì cứ vào trang cá nhân hỏi để tôi có cơ hội giải thích cho rõ.

Tôi không chọn kết hôn thời điểm này vì thấy không quan trọng

- Như chị nói Be rất hiểu và bảo vệ mẹ, giống như một người đàn ông nhỏ của Thu Quỳnh. Có phải vì vậy mà Thu Quỳnh không sốt ruột tìm cho mình một người đàn ông và lựa chọn tiếp tục làm mẹ đơn thân?

Việc tôi tuyên bố làm mẹ đơn thân lần 2 là điều gây tranh cãi nhiều nhất trong những ngày qua. Mọi người đang không hiểu hết về hai từ "đơn thân". Tôi đã giải thích góc nghĩa đơn giản nhất của từ này, đó là tôi không tái hôn và không cần thêm một đám cưới nữa. Tôi không chọn kết hôn thời điểm này vì thấy không quan trọng.

Mỗi người sẽ có mưu cầu hạnh phúc riêng. Có người cần đám cưới, cần sự cam kết giữa hai vợ chồng bằng tờ giấy đăng ký kết hôn và chúng ta cần tôn trọng điều đó. Còn tôi không cần tờ giấy đăng ký kết hôn, không cần đám cưới nhưng không có nghĩa tôi không cần một người đàn ông làm chỗ dựa. Tôi nghĩ mọi người cũng nên tôn trọng lựa chọn của chúng tôi.

Nữ diễn viên không muốn ràng buộc bởi tờ giấy hôn thú mà coi trọng hạnh phúc đích thực.

- Vậy có thể hiểu đơn giản Thu Quỳnh không muốn công khai người đàn ông của mình? Thu Quỳnh làm mẹ đơn thân nhưng không có nghĩa không có bố của con gái bên cạnh?

Đúng vậy! Tôi có suy nghĩ hơi khác người một chút. Đó là tôi không muốn có hai chồng trên giấy tờ. Tôi cảm thấy không cần thiết.

- Làm thế nào để thuyết phục người ấy có cùng suy nghĩ như vậy với chị vì không phải người đàn ông nào cũng đồng ý với chuyện không kết hôn trên giấy tờ?

Trường hợp của chúng tôi không phải là duy nhất. Tuy nhiên cuộc sống hiện tại cũng cởi mở hơn rất nhiều và càng ngày mọi người càng hiểu giá trị của việc chúng ta có chung sống được với nhau không, cư xử và đối đáp với nhau thế nào. Điều đó quan trọng hơn rất nhiều chuyện thủ tục giấy tờ. Chúng tôi đồng thuận với suy nghĩ đó và tạo cho mỗi người sự thoải mái, tự do trong mối quan hệ của mình với nhau. Chúng tôi hạnh phúc với điều đó.

Là người đã qua một lần đò nên mọi người trong gia đình cũng có cái nhìn cởi mở hơn, chỉ mong tôi tìm được hạnh phúc thôi. Điều duy nhất khiến tôi xao động chính là luồng thông tin con của tôi không có bố. Đó là nhận định quá sai lầm, vì không có bố thì làm sao có con? (cười lớn). Dĩ nhiên là con tôi sẽ phải có bố. Nhiều anh có vẻ phật lòng, nghĩ rằng tôi thể hiện là không cần đàn ông. Có chứ! Xã hội cần có đàn ông vì không thể lệch lạc được.

Nữ diễn viên chọn cách chưa công khai bố của con mình.

- Tức là không ngoại trừ khả năng một ngày đẹp trời Thu Quỳnh sẽ công khai người đàn ông của mình, bố của con gái mình?

Tôi chỉ nói thời điểm này chưa còn biết đâu có một ngày tôi nổi hứng lên muốn công khai anh ấy. Con của tôi sẽ vẫn nhận được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Chưa bao giờ tôi nói con của mình không có bố.