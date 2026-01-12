Diễn viên Kiều Minh Tuấn khóc nấc khi nhớ về người cha quá cố

(VTC News) -

Diễn viên Kiều Minh Tuấn tái xuất màn ảnh rộng trong phim điện ảnh Con kể ba nghe, do Đỗ Quốc Trung đạo diễn. Phim ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Ở dự án này, nam diễn viên hoá thân thành nghệ sĩ xiếc, một người bố đơn thân nhiều tổn thương nên yêu con theo cách lặng lẽ và vụng về.

Tại buổi công chiếu ở TP.HCM, Kiều Minh Tuấn khóc nấc, không nói nên lời sau khi xem bộ phim. Nam diễn viên chia sẻ đồng cảm với nhân vật trong phim bởi những quan sát trong cuộc sống.

“Cha tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Tôi xúc động vì nhận ra những kỷ niệm của mình và cha quá ít. Khi xem lại chính nhân vật của mình trên màn ảnh, tôi nhớ cha rất nhiều”, Kiều Minh Tuấn nói. Theo anh, cảm xúc trong phim không chỉ là diễn xuất mà còn là những ký ức thật được khơi lại.

Nam diễn viên khẳng định bản thân đã "thoát vai" hoàn toàn, dù vậy những cảm xúc mà bộ phim mang lại vẫn còn nguyên vẹn khiến anh xúc động.

Kiều Minh Tuấn nghẹn ngào khi nhớ về cha sau khi xem phim.

Chia sẻ về vai mới, Kiều Minh Tuấn cho biết đây là một vai diễn khiến anh chịu nhiều áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Để hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh một nghệ sĩ xiếc đi trên dây, anh buộc phải thay đổi hình thể, dành thời gian dài tập luyện các kỹ năng xiếc và trực tiếp thực hiện nhiều cảnh quay đòi hỏi độ mạo hiểm cao, trong đó có những phân đoạn phải làm việc ở độ cao lớn.

Anh mất nhiều tháng để giảm cân, tập luyện thể lực và học các kỹ năng xiếc nhằm thể hiện trọn vẹn hình ảnh một nghệ sĩ xiếc chân thật trên màn ảnh.

Sau 2 tháng tập luyện, Kiều Minh Tuấn giảm được gần 30kg. Anh kỳ vọng sự đầu tư về ngoại hình và kỹ năng diễn xiếc giúp anh hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, tạo được màu sắc khác biệt trên màn ảnh rộng.

Kiều Minh Tuấn tái xuất màn ảnh rộng.

Con kể ba nghe xoay quanh hành trình hàn gắn mối quan hệ cha con giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc đi dây, đồng thời là người cha đơn thân có tính cách khép kín - và cậu con trai đang ở tuổi dậy thì (Hạo Khang).

Những mất mát trong quá khứ cùng khoảng cách thế hệ khiến hai cha con ngày càng xa cách, khi các rạn nứt trong giao tiếp âm thầm làm mối quan hệ trở nên mong manh. Phim phản ánh hiện thực khắc nghiệt của nghề xiếc và truyền tải thông điệp về tình thân, sự sẻ chia trong nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang, phim còn có sự góp mặt của Phương Thanh, Hồng Ánh, Quốc Khánh, Lê Lộc, Mai Cát Vi cùng các nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp.

Phim có các suất chiếu sớm vào ngày 14/1 và 15/1, trước khi khởi chiếu từ 16/1 trên toàn quốc.