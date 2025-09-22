Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại sau đột quỵ tim - não

(VTC News) -

Mới đây, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn gửi lời chào và cảm ơn đến khán giả đã cầu nguyện, động viên anh vượt qua bạo bệnh. Sau hơn 80 ngày điều trị, nam diễn viên trở lại với cuộc sống thường nhật, dù giọng nói và tay phải vẫn còn yếu.

Theo quản lý Huỳnh Anh Tuấn, đây không chỉ là cơn thập tử nhất sinh, mà còn là "cú ngã" của sự nghiệp, đam mê mà anh theo đuổi hàng chục năm.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn dần trở lại công việc sau biến cố sức khoẻ.

Biến cố xảy ra tối 1/7 khi tài tử bất ngờ lên cơn đau tim và bất tỉnh. Sau khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện Bà Rịa, bác sĩ xác định anh bị đột quỵ cả tim và não, tỷ lệ tử vong lên tới 80%. Ngay trong đêm, anh được chuyển gấp về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để can thiệp.

Trên quãng đường xe cấp cứu chạy từ Bà Rịa - Vũng Tàu cũ về TPHCM trong vòng 90 phút, Huỳnh Anh Tuấn hai lần rơi vào trạng thái gần như buông bỏ. Quản lý khi đó đã liên hệ với người nhà và con của tài tử ở Mỹ phòng trường hợp xấu nhất. Bác sĩ khi đó khuyên người nhà chuẩn bị tâm lý.

"Nhưng rồi phép màu xuất hiện khi các bác sĩ thông báo ca can thiệp tim của anh đã thành công. Riêng não, họ không thể can thiệp mà buộc phải để thuận theo ý trời", quản lý nhớ lại.

Trong suốt 15 ngày sau ca cấp cứu, điện thoại của gia đình và quản lý Huỳnh Anh Tuấn liên tục đổ chuông, khi người thân, đồng nghiệp và khán giả đều lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh. Dù thoát khỏi cơn nguy kịch, nam diễn viên rơi vào tình trạng mất khả năng giao tiếp mạch lạc, tay phải gần như liệt, đứng trước nguy cơ không thể trở lại với nghệ thuật.

Sau gần hai tháng phục hồi chức năng tại Bệnh viện ở Cần Thơ, Huỳnh Anh Tuấn dần lấy lại sức khỏe: nói chuyện rõ ràng hơn, tay phải bắt đầu cử động, trí óc minh mẫn, đôi chân linh hoạt như người bình thường. Thành quả này có được nhờ sự kiên trì tập luyện của anh, sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ cùng các thiết bị phục hồi hiện đại.

Gần đây, anh được khán giả yêu mến với những video nấu ăn đời thường, gần gũi nhưng dí dỏm.

Trước mắt, Huỳnh Anh Tuấn chỉ xuất hiện với tần suất vừa phải qua những video ẩm thực đơn giản, mỗi tuần hai clip, do quản lý phụ trách phần dẫn dắt, còn anh tham gia chế biến các món luộc, hầm, hấp… phù hợp với thể trạng.

Huỳnh Anh Tuấn, sinh năm 1968, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt từ thập niên 1990. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích như Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Em và Michael, Đất khách, Hương phù sa, Cao thủ ẩn danh...

Không chỉ thành công trong điện ảnh, vài năm gần đây, tài tử còn tạo dấu ấn với những video nấu ăn đời thường, gần gũi nhưng dí dỏm, thu hút hàng nghìn lượt theo dõi. Người hâm mộ thêm yêu mến một Huỳnh Anh Tuấn giản dị ngoài đời.