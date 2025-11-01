Diễn viên 'Đồng tiền xương máu' sau 27 năm: Người giải nghệ, kẻ vướng lao lý

(VTC News) -

Bộ phim Đồng tiền xương máu phát sóng lần đầu năm 1998, do đạo diễn Đinh Đức Liêm thực hiện. Thời điểm đó, phim nhanh chóng gây sốt, là bệ phóng đưa tên tuổi dàn diễn viên trở thành những ngôi sao được yêu thích.

27 năm trôi qua, cuộc sống và sự nghiệp họ cũng đã có nhiều thay đổi. Có người trở thành những cái tên đình đám, song lại có người vướng vào vòng lao lý.

Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam

Trong Đồng tiền xương máu, Trương Ngọc Ánh đóng vai Lan Anh - người có tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống giàu sang để đi theo chàng kỹ sư nghèo (Quyền Linh đóng).

Thời điểm đóng Đồng tiền xương máu, Trương Ngọc Ánh mới chỉ là cô diễn viên tròn 22 tuổi. Tuy nhiên vai diễn của người đẹp 7X vẫn được đánh giá thành công, ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Nhan sắc Trương Ngọc Ánh thời đóng "Đồng tiền xương máu".

Sau thành công của phim, cô tiếp tục ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình và phim điện ảnh ăn khách như Áo lụa Hà Đông, Ngọc Viễn Đông, Hương ga... Giải "Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất" tại Mai Vàng năm 2007, hay giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" năm 2014 là minh chứng cho những nỗ lực của mỹ nhân 7X.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Trương Ngọc Ánh được ghi nhận ở vai trò nhà sản xuất phim qua các tác phẩm như Hương ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn... Cô cũng góp mặt trong các chương trình về thời trang, người mẫu, lấn sân kinh doanh nhiều lĩnh vực.

Về đời tư, Trương Ngọc Ánh kết hôn với diễn viên Bảo Sơn, nhưng chia tay năm 2014 sau khi có một con gái chung. Người đẹp cũng từng gây chú ý khi hẹn hò Kim Lý - bạn diễn phim Hương ga.

Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò nam diễn viên Nguyễn Anh Dũng kém 14 tuổi. Song vào tháng 7/2025, nữ diễn viên xác nhận đã trở về thời độc thân. Trương Ngọc Ánh nói rằng, từng trải qua những thăng trầm trong hôn nhân nên giờ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa.

Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý.

Ngày 31/10, Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ khi Trương Ngọc Ánh luôn được biết đến với hình ảnh đẹp suốt nhiều năm làm nghệ thuật.

Chi Bảo giải nghệ ở tuổi 48

Trong Đồng tiền xương máu,Chi Bảo vào vai Toàn, anh trai Lan Anh - một người tài giỏi nhưng tự phụ, rơi vào cảnh sa cơ. Trước nguy cơ đánh mất sản nghiệp, Toàn chia tay bạn gái để chạy theo người phụ nữ giàu có.

Mặc dù là dân tay ngang nhưng Chi Bảo không lép vế trước dàn diễn viên đình đám trong phim. Đây cũng là tác phẩm đưa tên tuổi Chi Bảo đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Vai diễn trong "Đồng tiền xương máu" giúp Chi Bảo nổi tiếng.

Sau bộ phim, diễn viên sinh năm 1973 tham gia nhiều bộ phim thành công khác như Những đứa con thành phố, Người đàn bà yếu đuối, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí... Trong thập niên 2000, ngoài lĩnh vực truyền hình, Chi Bảo còn ghi dấu ấn với nhiều phim điện ảnh như Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu...

Những năm sau này, Chi Bảo không tham gia nhiều vào công việc diễn xuất. Tháng 5/2021, nam nghệ sĩ thông báo giải nghệ, tập trung cho lĩnh vực kinh doanh.

Chi Bảo có cuộc sống viên mãn sau khi giải nghệ.

Về đời tư, Chi Bảo được gọi là diễn viên đào hoa vì từng trải qua 2 lần đò trước khi kết hôn cùng bà xã doanh nhân Lý Thùy Chang kém anh 16 tuổi. Cặp vợ chồng hạnh phúc sinh được hai con "đủ nếp đủ tẻ". Hiện gia đình nam diễn viên đang có cuộc sống sung túc và thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng đắt đỏ.

Quyền Linh "mất điểm" vì lùm xùm quảng cáo

Trước khi đóng Đồng tiền xương máu,Quyền Linh là diễn viên có tên tuổi với một số phim như Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa...

Tuy nhiên, vai kỹ sư Huy (bạn trai Lan Anh) trong tác phẩm của đạo diễn Đinh Đức Liêm đã giúp anh có bước ngoặt sự nghiệp, nhận giải "Nam diễn viên được yêu thích nhất" của Hãng phim Truyền hình TP.HCM, giải Mai Vàng hạng mục "Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất của năm".

Quyền Linh thời đóng "Đồng tiền xương máu".

Năm 2004, Quyền Linh bén duyên sang nghiệp dẫn chương trình. Kể từ đó, anh đắt show làm MC, dần dần vắng bóng màn ảnh. Anh được khán giả yêu thích với biệt danh "MC quốc dân" qua những chương trình như Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò... Ngoài ra, Quyền Linh còn được biết đến là nghệ sĩ chăm chỉ làm từ thiện và hoạt động công tác xã hội.

Năm 2005, Quyền Linh kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo, có hai con gái là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Trong dàn diễn viên chính Đồng tiền xương máu, anh là người có đời sống hôn nhân viên mãn nhất. Quyền Linh - Dạ Thảo được xem là một trong những gia đình chuẩn mực của làng giải trí Việt.

Quyền Linh vẫn giữ được độ nổi tiếng sau hàng chục năm làm nghề.

Thời gian qua, Quyền Linh liên tục bị nhắc tên liên quan đến vụ ồn ào quảng cáo sữa của người nổi tiếng. Tháng 4/2025, nam MC đã phải đăng tải bài viết để làm rõ về lùm xùm.

Quyền Linh cho biết khi vụ việc gần 600 loại sữa bột giả bị phát hiện và xử lý, đã xuất hiện một số nội dung sai lệch, cố tình gán ghép hình ảnh của anh, lan truyền thông tin gây hiểu lầm. Sự việc cũng khiến hình ảnh đẹp của anh trở nên không mấy thiện cảm với khán giả.

Cát Tường làm mẹ đơn thân nhiều năm

Khi đóng Đồng tiền xương máu, Cát Tường mới chỉ là cô sinh viên 19 tuổi của trường Sân khấu điện ảnh. Cô vào vai một người phụ nữ giàu có nhưng thủ đoạn, tìm mọi cách chiếm đoạt tình yêu của Toàn nhưng lại bỏ rơi anh khi kinh doanh thất bại.

Vai phản diện này gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả, đến mức Cát Tường từng bị ghét lây vì diễn quá đạt.

Cát Tường nổi tiếng với vai phản diện trong "Đồng tiền xương máu".

Sau tác phẩm, Cát Tường tiếp tục ghi dấu ở lĩnh vực diễn xuất qua những bộ phim như Cô gái xấu xí, Gọi giấc mơ về, Nhà có 5 nàng tiên... Ở mảng sân khấu, nữ nghệ sĩ gặt hái nhiều thành công, đoạt Huy chương vàng Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009, Huy chương bạc Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2012...

Sau đó, Cát Tường thành công với vai trò MC của các chương trình hẹn hò trên truyền hình. Nhờ cách dẫn dắt duyên dáng, hài hước và tâm lý, nữ diễn viên kiêm MC được khán giả ưu ái dành tặng danh xưng "bà mối quốc dân". Cát Tường được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2019.

Năm 2023, Cát Tường thông báo tạm dừng công việc dẫn chương trình để trở lại diễn xuất.

Cát Tường tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ bên con gái.

Sự nghiệp ổn định song đường tình duyên của Cát Tường lại không mấy suôn sẻ. Cô kết hôn vào năm 2001 và có một cô con gái, tuy nhiên vì bất đồng tính cách, cả hai ly hôn. Năm 2015, diễn viên hẹn hò với bạn trai kém tuổi rồi vẫn chia tay chỉ sau 2 năm.

Hiện tại, Cát Tường làm mẹ đơn thân. Cô hạnh phúc khi con gái giờ đã trưởng thành, tự chăm lo cho cuộc sống. Ngoài thời gian dành cho công việc, nữ MC tập trung chăm sóc cơ thể, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống độc thân bên bạn bè, người thân.