Điện thoại Huawei Mate X7: Khi công nghệ gập đạt độ 'chín'

(VTC News) -

Huawei Mate X7 xuất hiện trong bối cảnh thị trường điện thoại gập đã bước qua giai đoạn sơ khai và tiến vào thời kỳ hoàn thiện chi tiết. Thay vì chạy đua về số lượng tính năng mới lạ, sản phẩm này tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi của người dùng với điện thoại gập: độ bền, chất lượng camera và trải nghiệm cầm nắm.

Ngôn ngữ thiết kế

Mate X7 tiếp tục duy trì triết lý thiết kế mỏng nhẹ mà Huawei đã theo đuổi trên các dòng Mate X trước đó. Cảm nhận đầu tiên khi cầm thiết bị là sự cân bằng trọng lượng tốt. Với độ mỏng khi mở ra chỉ ở mức vài milimet và trọng lượng được tối ưu hóa, máy không tạo cảm giác nặng nề thường thấy trên các thiết bị gập.

Điểm nhấn thị giác nằm ở cụm camera sau với thiết kế mà Huawei gọi là "Time-Space Gate" (Cổng Không - Thời gian). Khác với các module tròn hay vuông truyền thống, khung bát giác này tạo ra diện mạo nhận diện đặc thù. Phiên bản mặt lưng giả da (trên cả 2 bản phối màu đỏ và đen) không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giải quyết vấn đề thực tế: tăng độ bám khi cầm máy bằng một tay và hạn chế tình trạng bám mồ hôi, dấu vân tay so với mặt lưng kính.

Về độ bền, Mate X7 ghi nhận một bước tiến kỹ thuật quan trọng với cấu trúc "Kiến trúc Huyền vũ" (Xuanwu Architecture). Khung máy sử dụng hợp kim nhôm hàng không kết hợp vật liệu nắp lưng sợi thủy tinh và kính Kunlun thế hệ mới.

Đáng chú ý, đây là một trong những thiết bị gập hiếm hoi trên thị trường đạt chuẩn kháng nước IP58/IP59 và đặc biệt là khả năng chịu tia nước áp lực cao. Điều này cho phép người dùng yên tâm hơn khi sử dụng thiết bị dưới trời mưa lớn hoặc trong môi trường ẩm ướt - một rào cản kỹ thuật mà nhiều hãng khác chưa vượt qua được.

Màn hình và bản lề: Nếp gấp biến mất

Màn hình chính của Mate X7 sử dụng tấm nền OLED kích thước 8 inch, tần số quét thích ứng LTPO 1-120Hz. Chất lượng hiển thị được ghi nhận ở mức tốt với độ sáng cao, đảm bảo khả năng quan sát rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Yếu tố được quan tâm nhất trên điện thoại gập là nếp gấp màn hình. Trên Mate X7, nhờ cơ chế bản lề giọt nước được tinh chỉnh lại, nếp gấp ở khu vực giữa màn hình đã được xử lý phẳng đáng kể. Khi vuốt ngón tay qua khu vực này, cảm giác gợn sóng gần như không đáng kể. Về mặt thị giác, khi nhìn trực diện, nếp gấp gần như tàng hình và chỉ thoáng hiện khi có ánh sáng mạnh chiếu xiên từ góc nghiêng.

Màn hình phụ bên ngoài có tỉ lệ khung hình gần với điện thoại thanh truyền thống. Điều này giúp việc thao tác gõ bàn phím, lướt web hay trả lời tin nhắn diễn ra tự nhiên, không bị bó hẹp chiều ngang.

Camera: Trọng tâm của trải nghiệm

Nếu coi Mate X7 là một chiếc máy ảnh có chức năng điện thoại, thì đây là một thiết bị nhiếp ảnh nghiêm túc. Hệ thống camera XMAGE tiếp tục là linh hồn của thiết bị, nhưng phần cứng mới là thứ tạo nên sự khác biệt.

Camera chính với khẩu độ vật lý: Cảm biến chính 50MP được trang bị hệ thống lá khẩu cơ học có thể thay đổi vật lý từ f/1.4 đến f/4.0. Khác với việc giả lập xóa phông bằng phần mềm, khẩu độ vật lý giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh (DoF) một cách tự nhiên.

Ở f/1.4, khả năng thu sáng được tối ưu hóa cho điều kiện chụp đêm, đồng thời tạo ra hiệu ứng bokeh mềm mại, tách bạch chủ thể rõ ràng.

Ở f/4.0, độ nét được duy trì trên toàn khung hình, phù hợp cho chụp phong cảnh hoặc chụp nhóm. Một chi tiết thú vị là khả năng tạo hiệu ứng tia sáng (starburst) tự nhiên từ các nguồn sáng mạnh (như đèn đường) khi khép khẩu, điều mà thuật toán phần mềm khó tái tạo chân thực.

Camera Telephoto và khả năng Macro: Ống kính tiềm vọng telephoto cung cấp khả năng zoom quang học 3.5x. Dù con số 3.5x không phải là mức zoom xa nhất trên thị trường, nhưng điểm mạnh của ống kính này nằm ở khẩu độ lớn f/2.2. Đây là một thông số kỹ thuật ấn tượng đối với ống kính zoom trên điện thoại gập, cho phép chụp chân dung xóa phông từ xa trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn, giảm thiểu nhiễu hạt (noise).

Đặc biệt, khả năng chụp telemacro (macro bằng ống kính zoom) cho phép người dùng ghi lại chi tiết cận cảnh của chủ thể từ khoảng cách khoảng 10-15cm mà không che khuất nguồn sáng, tạo ra những bức ảnh chi tiết cao về kết cấu (texture).

Màu sắc XMAGE: Về xử lý hình ảnh, Huawei tiếp tục áp dụng bộ lọc màu XMAGE đặc trưng. Ảnh chụp từ Mate X7 có xu hướng đẩy độ tương phản và độ bão hòa màu lên nhẹ, tạo cảm giác "no màu" và có chiều sâu. Ảnh đầu ra (JPEG) thường có thể sử dụng ngay để đăng tải lên mạng xã hội mà không cần qua nhiều bước hậu kỳ.

Hiệu năng và thời lượng pin

Xét trên các công cụ đo điểm chuẩn (benchmark) như Geekbench hay Antutu, điểm số hiệu năng thô của con chip này không nằm ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khi đặt cạnh các đối thủ. Tuy nhiên, trong trải nghiệm thực tế, sự chênh lệch này khó nhận biết đối với các tác vụ thông thường.

Việc điều hướng giao diện, mở ứng dụng, đa nhiệm chia đôi màn hình đều diễn ra mượt mà. Với các tựa game phổ biến, máy vẫn đáp ứng tốt ở mức thiết lập đồ họa cao. Huawei dường như đã tập trung tối ưu hóa sự tương thích giữa phần cứng và phần mềm để đảm bảo nhiệt độ máy ổn định thay vì bung hết sức mạnh xử lý gây nóng máy.

Viên pin 5600 mAh là một điểm cộng lớn. Nhờ công nghệ pin anode silicon-carbon mật độ cao, Huawei đã đưa được dung lượng pin lớn vào một thân máy mỏng. Ghi nhận thực tế cho thấy máy đủ sức đáp ứng một ngày làm việc cường độ cao với hỗn hợp các tác vụ: Check mail, duyệt web, chụp ảnh và định vị. Công nghệ sạc nhanh 66W (có dây) và 50W (không dây) giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, một yếu tố quan trọng với nhóm người dùng doanh nhân.

EMUI 15 và ứng dụng “ngoại”

Tại thị trường quốc tế và Việt Nam, Huawei Mate X7 được cài đặt sẵn giao diện EMUI 15. Đây là nền tảng được xây dựng trên nhân Android (AOSP), mang lại trải nghiệm vuốt chạm và phản hồi xúc giác rất tốt. Các tính năng hỗ trợ màn hình gập như thanh dock thông minh, cử chỉ chia đôi màn hình hoạt động trực quan và ít gặp lỗi vặt.

Vấn đề lớn nhất người dùng cần xác định rõ trước khi tiếp cận thiết bị này là sự vắng mặt của Google Mobile Services (GMS) mặc định.

Hiện nay, việc cài đặt các ứng dụng Google (YouTube, Maps, Drive, Photos...) khá dễ dàng trên AppGalery của Huawei. Khi tải lần đầu các ứng dụng này, AppGalery sẽ yêu cầu tải thêm MicroG Service, những ứng dụng sẽ không cần thêm thao tác này. Các ứng dụng thiết yếu tại Việt Nam như Zalo, Facebook, Messenger, TikTok và hầu hết các ứng dụng ngân hàng (Banking) đều hoạt động ổn định.

Huawei Mate X7 là một sản phẩm mang tính biểu tượng, thể hiện rõ trình độ chế tác phần cứng của hãng công nghệ này. Xét dưới góc độ một thiết bị phần cứng, Mate X7 đạt điểm số rất cao về thiết kế, độ hoàn thiện cơ khí, chất lượng màn hình và đặc biệt là hệ thống camera linh hoạt, chất lượng cao. Nó phù hợp cho những người dùng yêu thích sự sang trọng, cần một thiết bị có thời lượng pin bền bỉ và coi trọng khả năng nhiếp ảnh trên di động.

Mate X7 không dành cho số đông, nhưng là một lựa chọn đầy cá tính và khác biệt trong phân khúc điện thoại siêu cao cấp hiện nay.

Giá bán hiện nay tại Việt Nam khoảng 55.000.000 VNĐ. Trong thời gian mở bán, người dùng có thể nhận được gói quà tặng giá trị lên tới gần 20 triệu đồng gồm tai nghe FreeBuds Pro 4, đồng hồ Watch 5, ốp lưng kiêm giá đỡ cao cấp, gói bảo hành…