Điện lực miền Bắc khởi công 4 dự án trong tháng 7

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa có báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8. Theo đó, trong tháng 7, EVNNPC đã khởi công 4 dự án; đóng điện 4 dự án.

Trong tháng 7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân 27 tỉnh phía Bắc; cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Điện thương phẩm tháng 7 đạt 9,38 tỷ kWh tăng 9,87% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 59,79% (tăng 12,31%), thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 32,03% (tăng 5,05%), thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,68% (tăng 8,9%).

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 57,036 tỷ kWh, tăng 13,86% so với cùng kỳ.

Tổn thất điện năng tháng 7 của Tổng công ty thực hiện đạt 4,31%, lũy kế 7 tháng đạt 3,99%, giảm 1,63% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,11% so với kế hoạch EVN giao.

Công nhân PC Cao Bằng cùng người dân xử lý sự cố sau mưa bão.

Về chỉ số tiếp cận điện năng, tháng 7, Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 245 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,16 ngày, giảm 0,35 ngày so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng, Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.373 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,24 ngày; giảm 0,29 ngày so với cùng kỳ; giảm 3,76 ngày so với quy định của EVN.

Điện lực Hoa Lư (PC Ninh Bình) tư vấn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm.

Tổng công ty và các Công ty Điện lực thành viên thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tính đến hết tháng 7, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt ước đạt 88,46%, cao hơn 1,33% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2024. Doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 97,26%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 100%.

Công nhân PC Cao Bằng xử lý sự cố sau mưa bão.

Nhiệm vụ công tác tháng 8

Bước vào đầu tháng 8, tình hình thời tiết bất thường, mưa dông kéo dài gây sạt lở, lũ quét ảnh hưởng đến lưới điện một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang,…

Để đảm bảo công tác vận hành, an toàn cho con người và tài sản, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã và đang chủ động theo dõi, nắm bắt về diễn biến tình hình mưa lũ và các cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ứng trực 24/24h, tổ chức triển khai phương châm 4 tại chỗ, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có mưa lũ và tin bão ảnh hưởng đến đất liền khu vực miền Bắc, sẵn sàng huy động nhân lực, vật tư, thiết bị để ứng cứu và khắc phục nhanh sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng.

Công nhân PC Cao Bằng xử lý sự cố sau mưa bão.

Hiện nay, Tổng công ty tập trung rà soát, xử lý tồn tại trên lưới điện, xử lý ngay các tồn tại đơn giản, có thể xử lý, đặc biệt với các tồn tại liên quan đến hệ thống thoát sét của đường dây như cờ nối đất/thoát sét ngọn cột bị tuột, tiếp xúc kém....

Tổng công ty cũng tăng cường kiểm tra trong vận hành với các đường dây mang tải cao, các thiết bị vận hành lâu năm tại các TBA 110kV, trạm phân phối, kịp thời phát hiện bất thường, ngăn ngừa sự cố.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục kêu gọi quý khách hàng và Nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong các tháng mùa mưa bão luôn nắm vững các kiến thức về sử dụng điện an toàn, không lơ là chủ quan, thiết hiểu biết về công tác an toàn.

Đặc biệt, bà con Nhân dân khu vực nông thôn, miền núi, những nơi đã và đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cần phải tuân thủ các khuyến cáo về an toàn của ngành và chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.