Điện Kremlin: Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán với ông Trump

(VTC News) -

"Tổng thống Putin chưa bao giờ nói thay đổi mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt. Ngược lại, ông ấy nhiều lần nhấn mạnh chúng vẫn như vậy. Tất cả những điều này liên quan đến lợi ích an ninh của đất nước chúng tôi, lợi ích an ninh của người dân Nga. Do đó, không có cuộc thảo luận nào nếu có bất kỳ thay đổi nào ở đây", người phát ngôn của điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, nhấn mạnh các điều kiện, lập trường của Moskva không thay đổi.

Ông Putin từng nhấn mạnh Moskva sẵn sàng đối thoại với ông Trump và cho rằng những bình luận mà ứng viên đảng Cộng hòa từng đưa ra về việc cố gắng chấm dứt chiến tranh là đáng chú ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cũng tiết lộ với NBC rằng ông chưa nói chuyện với Tổng thống Putin kể từ khi đắc cử. Khi được hỏi về khả năng có cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, ông Peskov cho biết thêm vẫn chưa có thông tin cụ thể nào để báo cáo và vẫn còn quá sớm để nói về bất kỳ sự cải thiện nào trong quan hệ Nga - Mỹ.

Hôm 14/6, ông Putin đưa ra nhiều điều khoản để chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt, như Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ quân đội khỏi toàn bộ lãnh thổ thuộc bốn khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ những điều kiện này và cho rằng chúng tương đương với sự đầu hàng. Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đưa ra "kế hoạch chiến thắng", bao gồm yêu cầu về hỗ trợ quân sự bổ sung từ phương Tây.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã chỉ trích quy mô hỗ trợ tài chính và quân sự của Mỹ dành cho Ukraine và tiết lộ ông có thể chấm dứt cuộc xung đột này trong vòng 24 giờ, nhưng không nói rõ bằng cách nào.

Tổng thống Zelenskiy đã chúc mừng chiến thắng của ông Trump, nhưng nhà lãnh đạo Kiev không biết người Mỹ có kế hoạch chấm dứt xung đột nhanh chóng như thế nào.

"Nếu chỉ nhanh chóng, điều đó có nghĩa là Ukraine sẽ chịu tổn thất. Tôi vẫn chưa hiểu điều này diễn ra theo cách nào. Có lẽ chúng ta không biết điều gì đó và không nhìn thấy nó", ông Zelenskiy nói.

Mối quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục, vì Washington ủng hộ Ukraine và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Lần cuối ông Putin nói chuyện với Tổng thống Joe Biden là vào tháng 2/2022, vài ngày trước khi cuộc xung đột quân sự nổ ra.