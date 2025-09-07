(VTC News) -

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok được công bố hôm thứ Bảy (6/9), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cách tiếp cận của Moskva đối với các công ty nước ngoài rời thị trường Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022 và sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông khẳng định: “Sẽ là sai lầm nếu nói rằng chúng tôi không quan tâm đến việc các công ty này quay trở lại".

Điện Kremlin đặt điều kiện cho sự trở lại của các công ty phương Tây tại Nga. (Ảnh minh họa)

Theo ông Peskov, nhiều công ty rời đi nhưng vẫn “giữ quyền quay lại, miễn là họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhân viên và với các khu vực của Nga... Với những công ty này, tất nhiên chúng tôi cần tiến hành một cuộc đối thoại rất cẩn trọng và tôn trọng, đồng thời bảo đảm lợi ích của chúng tôi".

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng có những doanh nghiệp đã bỏ rơi nhân viên, không trả lương hoặc không thực hiện các nghĩa vụ xã hội. Những công ty này vẫn có thể quay lại, nhưng phải bù đắp thiệt hại. “Tất cả mọi người đều có thể được phép quay trở lại. Nhưng với họ, chi phí để trở lại sẽ rất đắt đỏ", Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng chỉ những công ty nào từng ủng hộ quân đội Ukraine mới không được chào đón.

Khi các công ty phương Tây rút khỏi thị trường Nga, họ đã mất hàng tỷ USD tài sản. Riêng BP được cho là phải xóa sổ hơn 25 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Rosneft. McDonald’s, khi bán lại hệ thống nhà hàng ở Nga cho một đơn vị nhượng quyền trong nước, cũng phải ghi nhận khoản lỗ 1,3 tỷ USD.

Một phân tích của Reuters hồi đầu năm ước tính rằng các công ty nước ngoài rời khỏi Nga đã thiệt hại hơn 107 tỷ USD.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moskva vẫn “mở cửa hợp tác, đặc biệt với những người bạn của chúng tôi” và “chưa bao giờ quay lưng hay xua đuổi ai”. Ông cũng nói thêm rằng nhiều công ty phương Tây “đang háo hức chờ đợi các hạn chế chính trị được dỡ bỏ”, trong khi một số khác vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga.