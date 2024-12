Diễn biến đáng chú ý khiến quận Hoàng Mai hút người có nhu cầu ở thực

(VTC News) -

Diễn biến mới đáng chú ý

Ngày 13/12 vừa qua, bãi trông giữ xe nằm trên 2 ô đất TH3 và NT3 tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) được giải tỏa để xây trường học.

Được biết, ô đất TH3 và NT3 nằm trong dự án xây dựng trường Tiểu học và trường Mầm non sắp được triển khai tại phường Hoàng Liệt. Hai ô đất này có diện tích quy hoạch 1,084ha, đối diện Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai. Theo tìm hiểu, dự án trường Tiểu học có quy mô đào tạo 880 học sinh, trường Mầm non có năng lực tiếp nhận khoảng 420 học sinh, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 3/2026.

Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai sẽ có nhiều trường học mới.

Trong khi đó, cũng ở phường Hoàng Liệt, tại ô đất F4/TH2 (TH2), đề án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt đang được khẩn trương triển khai. Quan sát thực tế, dự án trường Tiểu học Hoàng Liệt đã cơ bản thành hình, các công nhân và máy móc vẫn làm việc khẩn trương theo từng công đoạn. Đây là dự án xây trường học có tổng mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trường Tiểu học Hoàng Liệt trên ô đất TH2 là 1 trong 4 dự án trường học đang được triển khai tại phường Hoàng Liệt, với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND quận Hoàng Mai (Thành phố Hà Nội) đã thông qua chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn, trong đó đầu tư xây dựng 4 dự án mới gồm: Xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT3 (NT-II.7.3); Xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt tại ô đất C1/TH2 (TH-III.15.2); Xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt tại ô đất F4/TH2 (TH2); Xây dựng Trường THPT Hoàng Liệt tại ô đất C1/TH3 (TH.III.16.1). Đến nay, cả bốn dự án đều đang được xây dựng.

Những diễn biến này khiến cư dân hiện hữu giải tỏa nỗi lo thiếu hụt trường học, trong khi người có nhu cầu ở thực thêm an tâm tìm tới.

Anh Thế Huỳnh, một khách đang tìm mua nhà tại phường Hoàng Liệt chia sẻ, tiện ích giáo dục là một trong số tiêu chí đầu tiên khiến anh cân nhắc lựa chọn nơi sống. “Tôi có con nhỏ, hệ thống trường mẫu giáo và tiểu học là yếu tố ưu tiên. Bởi vậy khi trường công các cấp được tăng cường, trường tư lại đa dạng, tôi quyết chọn Hoàng Mai” – anh Huỳnh nói thêm.

Dự án có trường học cách chỉ 5 phút đi bộ càng nóng hơn

Tương tự ý kiến của anh Huỳnh, với khách gia đình sắp hoặc đang có con nhỏ, tiện ích giáo dục ở vị trí đầu bảng quan tâm. Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng BĐS của Batdongsan.com.vn cho thấy, các tiện ích liên quan đến học tập (trường học, trung tâm trải nghiệm…) được chú ý nhất, chiếm tỷ lệ 19-21% số người được khảo sát. Theo sau lần lượt là các tiện ích mua sắm, làm việc, an ninh, sức khỏe, đời sống và giải trí.

Dự án có tiện ích giáo dục tốt được ưu tiên lựa chọn.

Bởi vậy không ngạc nhiên khi cộng hưởng các yếu tố lợi thế khác, tiện ích giáo dục ngày càng hoàn thiện khiến bất động sản ở thực tại Hoàng Mai tăng sức nóng rõ rệt. Bên cạnh hệ thống trường học được xây mới, Hoàng Mai còn tập trung và liền kề nhiều trường học các cấp chất lượng cao như Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thăng Long… Tại Tây Nam Linh Đàm, khu vực đáng sống bậc nhất của quận Hoàng Mai và cả phía Nam Hà Nội, hệ thống trường học càng tập trung hơn với phong phú loại hình công lập, tư thục, thực nghiệm…

Trong xu hướng này, các dự án sở hữu tiện ích giáo dục trở nên nổi bật. Đơn cử anh Huỳnh lựa chọn Hanoi Melody Residences, tổ hợp căn hộ có trường mầm non nội khu gần 3.000m2, nằm ngay tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm. Kế cận dự án là trường tiểu học công lập Chu Văn An nổi tiếng chỉ cách khoảng 5 phút đi bộ. Phụ huynh có thêm rất nhiều lựa chọn trong vòng bán kính 1-5 km với số lượng lên tới hơn 20 trường học các cấp từ mầm non đến đại học.

Đặc biệt, với 4 trường công lập đang được quận Hoàng Mai triển khai xây dựng tại phường Hoàng Liệt, cư dân Hanoi Melody Residences sẽ có thêm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THPT gần kề dự án. Trong đó gần nhất là trường Tiểu học Hoàng Liệt sắp hoàn thiện, chỉ cách chưa đầy 10 phút đi bộ.

Hanoi Melody Residences hút người mua nhờ tiện ích giáo dục nổi bật.

Các chuyên gia dự đoán, với sự phát triển mạnh mẽ về cả hạ tầng giao thông, giáo dục, tiện ích sống và các quy hoạch chiến lược… quận Hoàng Mai sẽ là điểm đến an cư được lựa chọn hàng đầu của Hà Nội. Trong đó, các dự án đón đầu nhu cầu của luồng dịch chuyển này như Hanoi Melody Residences sẽ là bến đỗ ưa chuộng nhất.

Xem thêm chi tiết tại: Hanoi Melody Residences