Điểm chuẩn đợt 2 ngành sư phạm cao chót vót, 9,5 điểm/môn vẫn trượt

Trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm chuẩn đợt xét tuyển bổ sung ngành Sư phạm Ngữ văn 27,15 điểm. Ngành Sư phạm Sinh có điểm chuẩn thấp nhất trong khối ngành sư phạm của trường với 23,57 điểm.

Trường Đại học Hồng Đức thông báo mức điểm trúng tuyển bổ sung vào các ngành đào tạo chính quy trình độ đại học năm nay, ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có điểm chuẩn tới 28,89 điểm. Kế đến là ngành Giáo dục Tiểu học với 28,42 điểm. Trong khi các ngành khác như Luật, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán chỉ lấy 15 - 16 điểm, cách khá xa so với ngành sư phạm.

Năm nay, trường Đại học Tân Trào tuyển sinh bổ sung 93 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo bao gồm: Sư phạm Toán học, Giáo dục Mầm non (trình độ đại học), Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng), Giáo dục Tiểu học, Dược học, Kế toán. Trong đó, ngành có điểm chuẩn xét tuyển bổ sung cao nhất là Giáo dục tiểu học khi lấy 28,07 điểm. Kế đến là ngành Giáo dục mầm non với 27,6 điểm.

Điểm xét tuyển bổ sung vào trường Đại học Trà Vinh - ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT lần lượt là 26,23 và 23,65 điểm.

Tại trường Đại học Đồng Tháp, điểm chuẩn xét tuyển bổ sung các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên cao hơn các nhóm ngành còn lại. Cụ thể, mức điểm chuẩn 23,76 - 27 điểm (xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT) và từ 27,01 - 28,3 điểm (xét bằng học bạ THPT).

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy dựa theo hai phương. Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn 17,4 - 28,31 điểm, trong đó ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có điểm chuẩn cao nhất. Xét theo học bạ THPT, điểm chuẩn 20,50 - 28,32 điểm, ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý tiếp tục dẫn đầu.